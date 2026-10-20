O Paris Saint-Germain conquistou uma emocionante vitória sobre o seu visitante Barcelona, pelo placar de 4 a 2, na partida que reuniu as duas equipes nesta noite no estádio Parc des Princes, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.
O Paris elevou sua pontuação para 9 pontos, mantendo o aproveitamento perfeito e a liderança, enquanto o Barcelona recuou para a quinta posição com 6 pontos, após sofrer sua primeira derrota europeia nesta temporada.
O Paris Saint-Germain abriu o placar aos 38 minutos, por meio de Désiré Doué, que aproveitou um passe errado de Lamine Yamal para mandar para as redes.
No segundo tempo, o Barça pressionou e armou mais de um ataque perigoso, até que o lateral-direito Chávi Espart conseguiu alcançar o gol de empate aos 55 minutos.
O gol saiu de um passe especial de Fermín López, com Espart arrancando e mandando para as redes.
Aos 72 minutos, Lucas Hernández marcou o segundo gol do Paris Saint-Germain, de cabeça com categoria, após assistência de Désiré Doué.
A emoção continuou depois que Lamine Yamal empatou novamente para o Barcelona aos 79 minutos, numa arrancada magnífica pelo lado esquerdo e um chute para as redes de maneira extremamente especial.
Mas o Barcelona não comemorou muito o empate, depois que Vitinha marcou o terceiro gol do Paris aos 81 minutos, aproveitando uma bola que sobrou para fora da área e disparando um foguete que estufou as redes do Barça.
E aos 86 minutos, o Paris acabou com as esperanças do Barcelona depois que Fabián Ruiz marcou o quarto gol, aproveitando um cruzamento especial de Achraf Hakimi.