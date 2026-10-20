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Vídeo: loucura no Parc des Princes, PSG atropela o Barcelona com goleada dramática por 4 a 0

PSG x Barcelona
PSG
Barcelona
Liga dos Campeões
França
Espanha

O Paris Saint-Germain conquistou uma emocionante vitória sobre o visitante Barcelona, pelo placar de 4 a 2, na partida que reuniu as duas equipes esta noite no estádio Parque dos Príncipes, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

O Paris elevou sua pontuação para 9 pontos, mantendo o aproveitamento perfeito e a liderança, enquanto o Barcelona caiu para a quinta posição com 6 pontos, após sofrer a primeira derrota europeia nesta temporada.

O Paris Saint-Germain abriu o placar aos 38 minutos, com Désiré Doué, que aproveitou um passe errado de Lamine Yamal para finalizar às redes.



Já no segundo tempo, o Barça pressionou e realizou mais de um ataque perigoso, até que o lateral-direito Xavi Espart conseguiu o gol de empate aos 55 minutos.



O gol veio de um passe especial de Fermín López, com Espart arrancando e finalizando às redes.

Aos 72 minutos, Lucas Hernández marcou o segundo gol do Paris Saint-Germain, de uma bela cabeçada  após assistência de Désiré Doué.



E a emoção continuou depois que Lamine Yamal empatou novamente para o Barcelona aos 79 minutos, com uma arrancada espetacular pela lateral esquerda e uma finalização às redes de forma extremamente especial.



Mas o Barcelona não comemorou muito o empate, depois que Vitinha marcou o terceiro gol do Paris aos 81 minutos, aproveitando uma bola que rebateu para fora da área e finalizando com um foguete que encobriu as redes do Barça.



E aos 86 minutos, o Paris pôs fim às esperanças do Barcelona, depois que Fabián Ruiz marcou o quarto gol, aproveitando um cruzamento especial de Achraf Hakimi.



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