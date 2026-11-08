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Crystal Palace FC v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Vídeo: Liverpool cura suas feridas com vitória valiosa na casa do Crystal Palace

Crystal Palace x Liverpool
Crystal Palace
Liverpool
Premier League
England

Complicou a situação de seu adversário

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O Liverpool conquistou uma vitória preciosa diante do anfitrião Crystal Palace, pelo placar de 3 a 1, na partida disputada hoje entre os dois times, pela décima rodada da Premier League inglesa.

Os três gols do Liverpool foram marcados por Alexis Mac Allister (aos 40 minutos), Florian Wirtz (aos 54) e Alexander Isak (aos 89), enquanto o único gol do Crystal Palace foi anotado por Eddie Nketiah (aos 90+5, de pênalti).

O Liverpool elevou sua pontuação para 18 pontos, na quarta colocação, enquanto o Crystal Palace permaneceu com apenas 7 pontos, na última posição da tabela de classificação.

O Liverpool não havia vencido nas duas últimas partidas antes do confronto de hoje, tendo perdido em casa para o Arsenal por 1 a 0 e, em seguida, diante do anfitrião Fenerbahçe, da Turquia, pela Liga dos Campeões, pelo placar de 3 a 2.

 

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