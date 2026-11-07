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Vídeo: Lenda do Al-Nassr: não vamos conquistar a Ásia; e o técnico do Al-Ahli é provocador

Al-Nassr
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Campeonato Saudita
Arábia Saudita

Declarações surpreendentes de ex-astro da seleção da Arábia Saudita

Fahd Al-Hariri, ex-estrela do Al-Nassr, fez declarações contundentes sobre as ambições do "Al-Alami" na temporada atual, descartando sua capacidade de brigar pelo título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite com o elenco atual, e apontando que a equipe precisa de reforços de peso antes de encarar os grandes desafios.

Al-Hariri não escondeu seu pessimismo quanto às chances continentais do Al-Nassr, considerando que a disputa pelos títulos locais parece um objetivo mais realista, diante das carências técnicas dentro do elenco e da dificuldade de disputar um torneio longo do porte da Liga dos Campeões da Ásia de Elite sem contar com as alternativas adequadas.

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A ex-estrela do Al-Nassr afirmou, durante declarações no programa "Dawrina Ghair": "O Al-Nassr precisa contratar um lateral-esquerdo. Eu sou tão pessimista a ponto de dizer que sou mais realista, e torço para que o Al-Nassr vença a Supercopa da Arábia Saudita e depois o Campeonato, mas digo à torcida: esqueçam a Liga dos Campeões da Ásia de Elite".

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E acrescentou: "O torneio de fôlego longo é difícil com o time atual e sem reforços, e se Kingsley Coman voltar, vamos brigar com Al-Ahli, Al-Qadisiyah e Al-Hilal, mas o time tem muitas necessidades e precisa ser reforçado". Ele também criticou algumas decisões relacionadas às contratações, dizendo: "Quem dera tivessem mantido Brozovic e não tivessem contratado Samuel Costa".

Al-Hariri esclareceu que não pretende frustrar a torcida do Al-Nassr, mas entende que a avaliação técnica da equipe impõe estabelecer um teto realista para as ambições, afirmando: "Se o Al-Nassr conquistar a Supercopa, sua temporada será bem-sucedida e excelente com os nomes atuais", numa referência de que o torneio pode representar uma oportunidade importante para salvar a temporada e conquistar um título cedo.

A Supercopa da Arábia Saudita será disputada no Kuwait no período de 19 a 23 de dezembro de 2026, com a participação de Al-Nassr, Al-Ahli, Al-Qadisiyah e Al-Khuloud.

O sorteio resultou no confronto entre Al-Nassr e Al-Khuloud no dia 20, enquanto Al-Ahli enfrenta Al-Qadisiyah no dia 19 do mesmo mês, no Estádio Internacional Jaber Al-Ahmad. Caso o Al-Alami se classifique para a final marcada para o dia 23, enfrentará o vencedor da outra partida, ficando a duas vitórias da conquista do título.

Por outro lado, Al-Hariri disparou um ataque incendiário contra o holandês Marino Pusic, técnico do Al-Ahli, ao dizer: "Ele não satisfaz as ambições da torcida do Al-Raqi e não apresentou nada que o justifique no comando do time, e escala jogadores que não merecem jogar, então ele precisa corrigir a situação ou ir embora".

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