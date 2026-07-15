Vídeo: Lautaro Martínez destrói a Inglaterra... e a Argentina iguala o recorde histórico do Brasil

O reserva Lautaro Martínez marcou um gol decisivo para a Argentina na partida contra a Inglaterra, nesta quarta-feira à noite, na semifinal da Copa do Mundo.

A Inglaterra estava à frente por 1 a 0 até os 85 minutos, com gol de Anthony Gordon aos 55, antes de Inzo Fernández empatar com um chute forte de fora da área.

Aos 90+2 minutos, Lautaro marcou o segundo gol que levou a Argentina à final, com uma cabeçada espetacular após cruzamento de Lionel Messi.









A rede “Stats Foot” informou que a Argentina marcou 19 gols na Copa do Mundo de 2026 até o momento, o maior total de uma seleção em uma única edição do torneio desde o Brasil em 1970 (19).

A Argentina terá a chance de bater esse recorde durante a final no próximo domingo, contra a Espanha.







