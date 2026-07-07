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Vídeo: Lamine Yamal chama a atenção com sua reação em relação a Ronaldo

Espanha x Bélgica
Espanha
Bélgica
Copa do Mundo
Portugal x Espanha
Portugal
L. Yamal
C. Ronaldo
Espanha
Bélgica
EUA
Portugal

O jovem astro demonstra respeito pela lenda de Portugal

Lamine Yamal, estrela da seleção espanhola, chamou a atenção por sua atitude em relação ao capitão da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo, após o confronto entre as duas equipes nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção espanhola garantiu sua vaga nas quartas de final após derrotar a Portugal por 1 a 0, com gol de Mikel Merino nos acréscimos, levando a seleção portuguesa a deixar o torneio.

Após o apito final, Ronaldo parecia abalado com a eliminação de sua seleção e demonstrou sinais de tristeza em campo, já que perdeu para sempre a chance de disputar o título da Copa do Mundo, após ter anunciado que a edição atual, disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, seria a última de sua carreira internacional.

Lamine Yamal dirigiu-se ao astro português, apertou-lhe a mão e depois o abraçou, em um gesto humano que chamou ampla atenção, demonstrando seu apoio e solidariedade após o fim da trajetória de Portugal no torneio.

A seleção espanhola se prepara para um confronto difícil contra a Bélgica nas quartas de final, já que os companheiros de Romelu Lukaku golearam a seleção americana por 4 a 1 na manhã desta terça-feira.

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