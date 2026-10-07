O argentino Lionel Messi, capitão da seleção de seu país, roubou a cena durante o amistoso contra o Benim, na madrugada desta quarta-feira, em uma partida que teve um caráter especial, em meio a um clima festivo e emocionante por parte da torcida em relação à lenda da "Albiceleste".

Messi parecia bastante emocionado antes do início da partida, chegando a cair em prantos enquanto estava dentro do ônibus da seleção, depois de testemunhar a grande recepção da torcida e os cânticos que os torcedores entoaram em celebração a ele e à sua trajetória com a seleção argentina.

O capitão da Argentina não conseguiu conter as lágrimas novamente durante a execução do hino nacional, quando Messi apareceu chorando em uma cena emocionante, enquanto seu técnico Lionel Scaloni também se mostrava comovido com o momento, em meio ao clima especial que envolveu a partida.

A torcida escolheu celebrar a trajetória de Messi de uma forma simbólica, depois de o jogo ser paralisado aos dez minutos, em alusão à camisa número 10 que o craque argentino vestiu ao longo dos anos de sua carreira, enquanto os cânticos ecoavam nas arquibancadas em celebração ao capitão da seleção.

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O número 10 esteve fortemente presente na cena, por ser a marca mais destacada na trajetória de Messi com a Argentina, que viu a conquista de diversos feitos e títulos, com destaque para o título da Copa do Mundo de 2022 e da Copa América.

Assim, o confronto contra o Benim se transformou em uma noite excepcional para Messi, na qual as lágrimas do capitão da Argentina se misturaram às celebrações da torcida, em uma cena que reflete a grande importância que o veterano craque tem para a torcida de seu país, antes de o número 10 roubar a cena mais uma vez dentro de campo.







