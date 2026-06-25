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FBL-WC-2026-MATCH53-CZE-MEXAFP

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Vídeo: Lágrimas e cenas emocionantes... Ochoa iguala o feito histórico de Messi e Cristiano na Copa do Mundo

Tchéquia x México
Tchéquia
México
Copa do Mundo
G. Ochoa
C. Ronaldo
L. Messi
Tchéquia
México
Portugal
Argentina

Participou da vitória sobre a República Tcheca

O experiente goleiro mexicano Guillermo Ochoa igualou o feito histórico alcançado pela dupla lendária, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, na Copa do Mundo de 2026.

O México venceu a República Tcheca por 3 a 0 nesta quinta-feira, na terceira rodada da fase de grupos. Aos 78 minutos, Ochoa entrou como reserva, marcando sua sexta participação na história das Copas do Mundo, em meio a uma ovação da torcida e aplausos calorosos que sacudiram o Estádio Azteca.



Copa do Mundo
México crest
México
MÉX
team-logo
A definir
A definir

Na primeira rodada da fase de grupos, o argentino Lionel Messi e o português Cristiano Ronaldo alcançaram o mesmo feito.

Esse trio é o único na história a ter participado de seis edições da Copa do Mundo.

Ochoa foi muito bem recebido pelos jogadores do México e pela comissão técnica durante a substituição, em meio a gritos estrondosos da torcida.

Assim que soou o apito final, o experiente goleiro começou a chorar, mas os jogadores do México correram para se reunir ao seu redor e comemorar a conquista histórica que ele alcançou.



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