Vídeo: Lágrimas e cenas emocionantes... Ochoa iguala o feito histórico de Messi e Cristiano na Copa do Mundo

O experiente goleiro mexicano Guillermo Ochoa igualou o feito histórico alcançado pela dupla lendária, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, na Copa do Mundo de 2026.
O México venceu a República Tcheca por 3 a 0 nesta quinta-feira, na terceira rodada da fase de grupos. Aos 78 minutos, Ochoa entrou como reserva, marcando sua sexta participação na história das Copas do Mundo, em meio a uma ovação da torcida e aplausos calorosos que sacudiram o Estádio Azteca.
Na primeira rodada da fase de grupos, o argentino Lionel Messi e o português Cristiano Ronaldo alcançaram o mesmo feito.
Esse trio é o único na história a ter participado de seis edições da Copa do Mundo.
Ochoa foi muito bem recebido pelos jogadores do México e pela comissão técnica durante a substituição, em meio a gritos estrondosos da torcida.
Assim que soou o apito final, o experiente goleiro começou a chorar, mas os jogadores do México correram para se reunir ao seu redor e comemorar a conquista histórica que ele alcançou.