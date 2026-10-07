O argentino Lionel Messi, capitão da seleção de seu país, roubou a cena durante o amistoso contra o Benin, na madrugada desta quarta-feira, em uma partida com clima especial, em meio a uma atmosfera festiva e emocionante por parte da torcida em homenagem à lenda do "Tango".

Messi apareceu bastante emocionado antes do início da partida, chegando a cair em prantos enquanto estava dentro do ônibus da seleção, depois de ver a grande recepção da torcida e os cânticos entoados pelos torcedores em homenagem a ele e à sua trajetória com a seleção argentina.

O capitão da Argentina não conseguiu conter as lágrimas novamente durante a execução do hino nacional, com Messi aparecendo em prantos em uma cena emocionante, enquanto seu treinador Lionel Scaloni também parecia tocado pelo momento, em meio à atmosfera especial que cercou a partida.

A torcida escolheu celebrar a trajetória de Messi de forma simbólica, com o jogo sendo interrompido no minuto dez, em referência à camisa número 10 que o craque argentino vestiu ao longo dos anos de sua carreira, enquanto os cânticos ecoavam nas arquibancadas em homenagem ao capitão da seleção.

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O número 10 esteve fortemente presente na cena, por ser a marca mais destacada da trajetória de Messi com a Argentina, que viu a conquista de inúmeras realizações e títulos, com destaque para o título da Copa do Mundo de 2022 e da Copa América.

Assim, o duelo contra o Benin se transformou em uma noite excepcional para Messi, na qual as lágrimas do capitão da Argentina se misturaram às celebrações da torcida, em uma cena que reflete o grande prestígio que o veterano craque desfruta junto à torcida de seu país, antes de o número 10 roubar a cena mais uma vez dentro de campo.







