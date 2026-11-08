Vídeo: Juventus volta com um ponto do campo da Fiorentina

A Juventus voltou com um ponto do campo do anfitrião Fiorentina, após o empate entre as duas equipes (2 a 2), na partida disputada no estádio Artemio Franchi, pela décima primeira rodada do Campeonato Italiano.

Matteo Pellegrino abriu o placar para a Fiorentina aos quatro minutos, depois de subir em um cruzamento de Pedro Gonçalves em cobrança de escanteio e mandar a bola de cabeça para o fundo das redes da Juventus, dando a vantagem precoce aos donos da casa.

A Juventus conseguiu o empate aos 32 minutos por meio de Nick Woltemade, após aproveitar um passe de Randal Kolo Muani dentro da área, colocando a bola nas redes e devolvendo sua equipe ao clima da partida antes do fim do primeiro tempo.

Com o início do segundo tempo, a Fiorentina retomou a vantagem aos 54 minutos, depois que Amanda Nji marcou o segundo gol, aproveitando uma confusão dentro da área da Juventus, colocando os donos da casa novamente à frente.

A Juventus não se entregou, e Bremer conseguiu marcar o segundo gol de empate aos 66 minutos, de cabeça após um escanteio, para que o confronto terminasse empatado em 2 a 2, com cada equipe ficando com um ponto do jogo.

Com esse resultado, a Juventus elevou sua pontuação para 18 pontos, permanecendo na sétima colocação da tabela do Campeonato Italiano, enquanto a Fiorentina chegou a 9 pontos, ocupando a décima quinta posição, depois de não conseguir aproveitar os fatores do mando de campo e da torcida para conquistar a vitória.