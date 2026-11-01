A Juventus voltou a saborear o gosto da vitória e mandou um forte recado aos seus adversários, após derrotar o Napoli por dois a zero, no confronto que reuniu as duas equipes na noite deste domingo, no Allianz Stadium, pela décima rodada do Campeonato Italiano.

Os bianconeri conseguiram reconciliar-se rapidamente com a sua torcida, depois do tropeço diante do Genoa na rodada passada, conquistando uma vitória importante sobre o Napoli e recuperando um pouco do seu brilho no momento ideal, sob o comando do técnico Luciano Spalletti.

Com esse triunfo, a Juventus elevou sua pontuação para 17 pontos, subindo para a sétima colocação na tabela do Campeonato Italiano, com três pontos de vantagem sobre o Napoli, que estacionou nos 14 pontos, na oitava posição, sob o comando do técnico Massimiliano Allegri.

O ponto de virada da partida veio no segundo tempo, mais precisamente aos 70 minutos, quando Kenan Yildiz conseguiu decifrar a defesa do Napoli, após receber a bola e avançar antes de soltar uma bomba de perna esquerda de fora da área.

A bola bateu na trave antes de abraçar as redes, num belo chute que o goleiro Meret não conseguiu defender, dando a vantagem à Juventus em meio a uma grande festa nas arquibancadas do Allianz Stadium.

Não haviam passado cinco minutos quando o Napoli sofreu um novo golpe, depois que o árbitro mostrou o segundo cartão amarelo a Marianucci, por uma entrada em Cabal, fazendo-o deixar o campo expulso e obrigando sua equipe a disputar os minutos restantes com dez jogadores.

A Juventus aproveitou a inferioridade numérica do adversário, e Jeremy Boga aplicou o tiro de misericórdia aos 87 minutos, após receber a bola pelo lado esquerdo e avançar um pouco em direção ao centro, antes de soltar um belo chute de perna direita de fora da área, que morreu no fundo das redes.

Com esse gol, a Juventus confirmou sua superioridade no confronto, saindo com uma preciosa vitória por dois a zero sobre o Napoli, dando a Spalletti um importante estímulo moral na trajetória de resgatar o lugar dos bianconeri entre os grandes do Calcio.