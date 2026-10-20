O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, roubou os holofotes antes do confronto de sua equipe diante do Neom, pela décima rodada da Roshn Saudi League, depois que um vídeo que viralizou registrou um momento curioso envolvendo-o e uma torcedora chinesa que parece ser uma das fãs assíduas do clube.

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Ronaldo apareceu no vídeo logo após descer do ônibus do Al-Nassr, antes de notar a presença da torcedora chinesa em meio à torcida, demonstrando surpresa ao vê-la novamente, em uma cena que revelou a atenção do craque português a um dos rostos que estava acostumado a ver durante os deslocamentos da equipe.

O capitão do Al-Nassr não se limitou a notar a torcedora: dirigiu-se diretamente ao australiano Ange Postecoglou, técnico do Neom, e chamou sua atenção para a presença dela, dizendo: "Olha, chefe, aquela garota está sempre aqui!".

O momento gerou repercussão na plataforma "X", depois de revelar um lado espontâneo da personalidade de Ronaldo fora das quatro linhas, longe do clima de competição e das pressões que acompanham as partidas da Roshn Saudi League.

A cena destaca o grande público que as partidas do Al-Nassr atraem, diante da enorme popularidade mundial de que Ronaldo desfruta, o que fez com que as aparições da equipe se tornassem alvo de interesse de torcedores de diferentes nacionalidades, dentro e fora da Arábia Saudita.