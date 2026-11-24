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O Borussia Dortmund aproveitou a melhora no início do segundo tempo para voltar ao jogo contra o Arsenal e marcou o gol de empate na partida disputada no Emirates Stadium, na noite desta terça-feira, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League.

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O gol saiu aos 55 minutos, com Maximilian Beier, que concluiu uma bela jogada iniciada pelo jovem zagueiro João Gado. O defensor arrancou com a bola desde o meio do seu campo de defesa, superou a pressão de Christos Tzolis e avançou até o setor ofensivo.

Aos 19 anos, Gado mostrou uma visão de jogo diferenciada: seguiu conduzindo a bola até o campo do Arsenal e tocou para Beier no momento exato, dando ao companheiro a chance de encarar a defesa londrina.

Beier recebeu perto da entrada da área, se livrou com inteligência da marcação de Gabriel Magalhães, ajeitou para a perna esquerda, sua preferida, e bateu rasteiro e no canto, sem chances para o goleiro Kepa Arrizabalaga, decretando o empate por 1 a 1.

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O gol serviu de redenção para o atacante alemão, que havia desperdiçado uma chance clara poucos minutos antes, aos 48. Ele, porém, transformou a melhora do time no segundo tempo em um gol que levou o confronto de volta à estaca zero.

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Com o gol, Beier chegou a 3 gols em 18 partidas disputadas em todas as competições na temporada 2026-2027. Antes do duelo com o Arsenal, ele tinha marcado dois gols na Bundesliga e dado 3 assistências, de acordo com as estatísticas da temporada.

Na Champions League, o atacante alemão marcou seu primeiro gol em sua quinta participação na competição nesta temporada, depois de passar em branco nas 4 partidas anteriores, somando 188 minutos em campo antes do jogo contra o time inglês.

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Com o gol de Beier, o Borussia Dortmund chegou a 34 gols em todas as competições nesta temporada, sendo 8 deles na Champions League.

O Arsenal havia aberto o placar aos dez minutos, com Viktor Gyökeres, que aproveitou passe de Noni Madueke. Depois do intervalo, no entanto, o Dortmund se impôs, foi recompensado com o gol de empate e devolveu a emoção ao confronto.

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