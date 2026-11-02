Vídeo: João Félix espalha sua magia no Al-Nassr com participações e números impressionantes

O português João Félix seguiu com suas atuações excepcionais com a camisa do Al-Nassr, após desempenhar um papel de destaque na vitória sobre o Pakhtakor, do Uzbequistão, na noite de segunda-feira, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, com novas participações em gols que reforçaram seus números impressionantes pelo "Al-Alami".

O Pakhtakor recebeu o Al-Nassr em um confronto em que o time saudita entrou com a ambição de conquistar sua segunda vitória consecutiva na competição continental, após o adiamento de sua partida contra o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, dando a Félix uma nova oportunidade de confirmar sua presença influente no sistema ofensivo da equipe.

O astro português começou criando o primeiro gol, quando mandou um passe mágico para Abdullah Al-Hamdan aos 15 minutos, aproveitado pelo atacante saudita com uma forte finalização que balançou as redes, antes de o próprio Félix assumir a tarefa de marcar apenas dois minutos depois, após driblar a defesa do Pakhtakor dentro da área e depositar a bola no gol.

E Félix não parou por aí, voltando a balançar as redes aos 32 minutos, aproveitando um passe do senegalês Sadio Mané, completando seu doblete pessoal e mantendo seu brilho marcante, antes de deixar uma nova marca no segundo tempo, mais precisamente aos 53 minutos, após cobrar um escanteio com um cruzamento preciso que Abdulelah Al-Amri completou com uma cabeçada para dentro do gol.

Com isso, Félix elevou seu total para 8 participações em gols nas últimas duas partidas, após dar quatro assistências na goleada do Al-Nassr sobre o Al-Khaleej pela décima segunda rodada da Liga Roshn, e em seguida marcar dois gols e dar duas assistências diante do Pakhtakor, confirmando que vive um período excepcional tanto no quesito de finalização quanto no de criação de jogadas.

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O que chama a atenção é que o confronto contra o Pakhtakor foi o segundo consecutivo em que Félix registra quatro participações em gols, além de ser a quarta vez em sua carreira profissional em que ele alcança esse feito em duas partidas seguidas, mantendo números marcantes e tornando-se uma das principais chaves da força ofensiva do Al-Nassr.