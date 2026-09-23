Um pedido de desculpas emocionado aos moradores da cidade de Jidá, na Arábia Saudita, encerrou a primeira crise do Campeonato do Golfo Arábico em sua vigésima sétima edição, o "Golfo 27".

As disputas do Golfo 27 começaram nesta quarta-feira na cidade de Jidá, com a participação de oito seleções, e prosseguem até a realização da partida final no próximo dia 6 de outubro.

Horas antes do início do torneio, uma grande crise foi desencadeada por causa de declarações feitas pelo catariano Jassim Al Rumaihi, secretário-geral da Federação da Copa do Golfo de Futebol, a respeito dos moradores de Jidá.

A crise surgiu ontem, terça-feira, quando Al Rumaihi respondeu à pergunta de um jornalista saudita sobre o alto preço dos ingressos, dizendo que os preços poderiam ser caros para ele por ser um dos moradores de Jidá.

Al Rumaihi voltou a se desculpar por essas declarações nesta quarta-feira, depois de ter sido alvo de fortes críticas por parte das torcidas e de lendas do futebol saudita, afirmando que não teve a intenção de ofender de forma alguma.

O secretário-geral da Federação do Golfo disse, em declarações ao "Nabd Tuwaiq", que a Arábia Saudita tem um lugar especial para ele, sobretudo a cidade de Jidá, considerando que seus moradores são pessoas de generosidade e que o mérito deles alcança a todos.

Al Rumaihi repetiu seu pedido de desculpas aos moradores de Jidá e à Arábia Saudita, pedindo que suas declarações não fossem compreendidas de forma equivocada, afirmando que não teve a intenção do que foi entendido.

Vale lembrar que Jidá é a terceira cidade não capital a receber as disputas da Copa do Golfo Arábico ao longo da história, depois de Áden, no Iêmen, e Baçorá, no Iraque.

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