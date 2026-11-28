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O atacante inglês Ivan Toney comandou a virada do Al-Ahli sobre o Al-Taawoun, que visitava o time, e o recolocou no G-4 da Saudi Pro League, na noite mais amarga do técnico holandês Marino Pusic.

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O Al-Ahli venceu o Al-Taawoun por 3 a 1 neste sábado, no Estádio Al-Inma, em Jeddah, em partida válida pela 13ª rodada da Saudi Pro League.

Apesar da vitória, o jogo foi marcado por uma enorme revolta da torcida: durante toda a partida, os torcedores do Al-Ahli entoaram gritos pedindo a demissão do holandês Marino Pusic do cargo de técnico do time principal.

O empate sem gols prevaleceu nos primeiros 38 minutos, já que o Al-Taawoun conseguiu neutralizar todas as tentativas do Al-Ahli de abrir o placar.

E o Al-Taawoun não se contentou em levar a melhor na defesa: aos 39 minutos, conseguiu marcar o gol que o colocou em vantagem.

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O marroquino Abderrazak Hamdallah, atacante do Al-Taawoun, cruzou de dentro da área, a bola desviou no pé do turco Merih Demiral, zagueiro do Al-Ahli, e seguiu batendo em outros jogadores até chegar a Nadim Bayrami, que, diante do gol vazio, mandou para as redes.

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Mas o atacante inglês Ivan Toney não aceitou que o primeiro tempo terminasse com o Al-Ahli em desvantagem e marcou o gol de empate aos dois minutos dos acréscimos.

O atacante inglês recebeu um belo cruzamento do meia armênio Eduard Spertsyan e finalizou de primeira, com o pé direito, entre as pernas do brasileiro Mailson, goleiro do Al-Taawoun.

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Toney marcou seu segundo gol, também o segundo do Al-Ahli, aos 72 minutos, em cobrança de pênalti sofrido pelo ponta brasileiro Wenderson Galeno, que o atacante inglês converteu com categoria.

Inicialmente, o árbitro saudita Khalid Al-Turais não havia marcado o pênalti, alegando que Galeno estava em posição de impedimento antes de sofrer a falta, mas voltou atrás e assinalou a penalidade após consultar o VAR.

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De acordo com o perfil de estatísticas da Saudi Pro League no "X", esta foi a sétima partida consecutiva em que Ivan Toney marcou pelo Al-Ahli na competição.

Nesses sete jogos, o atacante inglês balançou as redes 11 vezes, uma média de quase três gols a cada duas partidas, um índice altíssimo.

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Agora, Toney precisa marcar pelo menos um gol na próxima partida, contra o Al-Faisaly, para igualar sua sequência histórica na Saudi Pro League, quando marcou em oito jogos seguidos na competição na temporada passada.

Além disso, o jogador de 30 anos chegou ao seu 16º gol na atual temporada da Saudi Pro League, apesar de ter disputado apenas 11 partidas, uma marca histórica e inédita na competição.

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Segundo as estatísticas da Saudi Pro League, Toney superou o brasileiro Wesley Lopes, ex-astro do Al-Hilal e dono do melhor início da história da Saudi Pro League, quando marcou 14 gols em 11 partidas na temporada 2012-2013.

Ivan Toney também ampliou sua vantagem na liderança da artilharia da atual temporada da Saudi Pro League, com 16 gols, sete a mais que o português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, que ocupa a segunda posição com nove.

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Os gols do Al-Ahli não pararam na dobradinha de Ivan Toney: o brasileiro Matheus Gonçalves, que saiu do banco, marcou o terceiro do time de Jeddah aos 89 minutos, com um chute forte de fora da área.

A vitória recolocou o Al-Ahli no G-4 da Saudi Pro League: o time subiu para a quarta posição da tabela, com 27 pontos, à frente no saldo de gols do vizinho e rival tradicional Al-Ittihad, que caiu para o quinto lugar.

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O Al-Ahli está seis pontos atrás do Al-Hilal, atual líder da tabela com 33 pontos, mas o Al-Hilal ainda tem a vantagem de ter um jogo a menos.

Já o Al-Taawoun sofreu sua oitava derrota na atual temporada da Saudi Pro League e estacionou nos cinco pontos, na 17ª e penúltima posição da tabela.