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FC Internazionale v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Vídeo: Inter de Milão freia a locomotiva do Como e segue pressionando a Lazio

Inter de Milão x Como
Inter de Milão
Como
Campeonato Italiano
Itália

Vitória preciosa

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A Inter de Milão interrompeu a sequência de vitórias do Como, ao vencê-lo por dois a zero, na partida que reuniu as duas equipes neste domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Italiano.

Os dois gols da Inter foram marcados por Francesco Pio Esposito (aos 12 minutos) e Marcus Thuram (aos 19 minutos).

Com o resultado, a Inter chegou a 28 pontos, na vice-liderança do Campeonato Italiano, a uma distância de um ponto da líder Lazio, enquanto o Como parou nos 23 pontos, na quinta colocação.

A sequência de vitórias do Como, que havia vencido os últimos 6 jogos em todas as competições, foi interrompida, levando a equipe a deixar o G-4, no qual é superada pelo Milan, em quarto lugar, por um ponto de diferença.

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