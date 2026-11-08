A Inter de Milão interrompeu a sequência de vitórias do Como, ao vencê-lo por dois a zero, na partida que reuniu as duas equipes neste domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Italiano.
Os dois gols da Inter foram marcados por Francesco Pio Esposito (aos 12 minutos) e Marcus Thuram (aos 19 minutos).
Com o resultado, a Inter chegou a 28 pontos, na vice-liderança do Campeonato Italiano, a uma distância de um ponto da líder Lazio, enquanto o Como parou nos 23 pontos, na quinta colocação.
A sequência de vitórias do Como, que havia vencido os últimos 6 jogos em todas as competições, foi interrompida, levando a equipe a deixar o G-4, no qual é superada pelo Milan, em quarto lugar, por um ponto de diferença.