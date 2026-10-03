A partida entre Emirados Árabes Unidos e Omã, pela semifinal da "Copa do Golfo 27", começou com muita emoção na noite deste sábado, com os Emirados Árabes Unidos conseguindo pressionar o adversário aos 22 minutos de jogo, disputado no estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal, em Jeddah.

Após ataques trocados entre as duas seleções, Mamadou Coulibaly recebeu um passe pela esquerda e deu uma assistência precisa de cabeça para Othman Camara, que mandou a bola para o fundo das redes em meio à marcação dos zagueiros de Omã.









O gol de Camara é de número 46 marcado pela seleção dos Emirados Árabes Unidos contra Omã na história dos confrontos entre as duas seleções em todas as competições.

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O vencedor da partida entre Emirados Árabes Unidos e Omã deve enfrentar na final da "Copa do Golfo 27" a seleção da Arábia Saudita, que superou o Catar nos pênaltis por 3 a 2 nesta noite, depois de o tempo normal terminar com empate sem gols.

A partida final do torneio Copa do Golfo "Copa do Golfo 27" será disputada no dia 6 de outubro deste mês, no estádio Inma, na cidade esportiva Rei Abdullah, em Jeddah.

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