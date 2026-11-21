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Hussein Abdulghani, lenda do futebol saudita, afirmou que o português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, é o grande problema da equipe, após a derrota no clássico contra o arquirrival Al-Ahli.

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O Al-Ahli venceu o Al-Nassr por 3 a 1 na noite de ontem, sexta-feira, no Estádio Alinma, em Jeddah, em partida adiada da 9ª rodada da Roshn Saudi League.

Em declarações ao programa "Nadina", do canal "MBC 1", após o jogo, Hussein Abdulghani disse: "Todo mundo sabe qual é o problema do Al-Nassr, mas eles fingem que não enxergam".

E acrescentou: "Todos concordam que Ronaldo foi um jogador grandioso e tudo mais, mas deixe isso de lado. A pergunta é: ele é um jogador útil para a equipe no momento atual, principalmente nos jogos mais equilibrados?".

Mohammed Noor, lenda do futebol saudita, respondeu às críticas: "Ronaldo joga como atacante, e a função do atacante em campo é marcar gols".

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Hussein Abdulghani, porém, rebateu: "Marcar gols não é a única função do atacante, existem outras. Ele não pode fazer um gol e depois ser um buraco na equipe pelo resto da partida".

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Abdulghani fez então uma pergunta direta a Mohammed Noor: "Você gostaria que Ronaldo jogasse no Al-Ittihad agora?". A resposta foi: "Não".

Hussein Abdulghani prosseguiu: "Estamos falando tecnicamente. Ronaldo é um grande jogador, mas já não consegue fazer a diferença. O Al-Nassr precisa de um atacante que tenha soluções individuais, e não de alguém que esteja em campo só por estar ao longo dos 90 minutos".

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E continuou: "E, para falar a verdade, que os torcedores do Al-Nassr rezem para que Ronaldo marque o seu milésimo gol, e que esse assunto termine de uma vez".

Por outro lado, Hussein Abdulghani rejeitou a ideia de que o milésimo gol de Ronaldo nos gramados seria uma conquista para o Al-Nassr, garantindo que o clube não ganhará nada com isso.

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"O que o Al-Nassr vai ganhar com o milésimo gol de Ronaldo? Isso vai ser um título para o clube?", questionou. Mohammed Noor respondeu: "O nome do clube ficará ligado ao jogador quando ele alcançar essa marca".

Abdulghani concluiu: "Não estou falando só do jogo contra o Al-Ahli, mas de todas as partidas desde o início da temporada. Ninguém diz isso por medo da torcida de Ronaldo, mas ele é um jogador negativo no Al-Nassr, e quem discorda de mim, todo mundo sabe quem é".

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Ronaldo marcou o primeiro gol do Al-Nassr contra o Al-Ahli aos 14 minutos de jogo, após uma falha fatal do francês Valentin Atangana, meio-campista do Al-Ahli.

O também português Samu Costa, meio-campista do Al-Nassr, pressionou Atangana no meio de campo e roubou a bola, que chegou a Ronaldo. O atacante finalizou de primeira para vencer o senegalês Édouard Mendy, goleiro do Al-Ahli.

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Foi o primeiro gol do astro português desde que se aposentou do futebol de seleções, na quinta-feira, 5 de novembro deste mês, já que ele não havia disputado nenhuma partida desde então.

O gol também tornou Ronaldo o maior artilheiro da história do Al-Nassr nos clássicos contra o Al-Ahli na Roshn Saudi League, segundo dados da Opta.

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Ronaldo chegou ao seu quinto gol em clássicos contra o Al-Ahli na Roshn Saudi League, igualando Mohammed Al-Sahlawi e o brasileiro Anderson Talisca, ex-astros do Al-Nassr.

Além disso, o craque português chegou a 9 gols na atual temporada da Roshn Saudi League e passou a ocupar sozinho a segunda colocação na artilharia, 5 gols atrás do inglês Ivan Toney, atacante do Al-Ahli.

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Ronaldo também seguiu sua caminhada rumo ao milésimo gol da carreira. O gol contra o Al-Ahli foi o de número 986, deixando-o a apenas 14 gols dessa marca histórica e sem precedentes.

No entanto, Cristiano Ronaldo desperdiçou um pênalti aos 18 minutos de jogo. Ele chegou a enganar o senegalês Édouard Mendy, goleiro do Al-Ahli, deslocando-o, mas a bola acertou a trave direita.

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Segundo a Opta, Ronaldo desperdiçou os dois pênaltis que cobrou na atual temporada da Roshn Saudi League. O primeiro foi na vitória por 1 a 0 sobre o Neom, em 20 de outubro, diante do goleiro Marcin Bułka.

Esse número corresponde ao total de pênaltis que CR7 desperdiçou em toda a temporada passada da Roshn Saudi League, quando converteu 6 de 8 cobranças.

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Além disso, é a primeira vez que Ronaldo desperdiça dois pênaltis consecutivos na Roshn Saudi League desde que chegou ao Al-Nassr, em janeiro de 2023, após a rescisão de seu contrato com o Manchester United.