Vídeo: Houssem Aouar voa no céu da Ásia ao estilo de Cristiano Ronaldo

O argelino Houssem Aouar, estrela do Al-Ittihad, roubou a cena com um gol excepcional contra o Neftchi, do Uzbequistão, durante o confronto que reuniu as duas equipes pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Ásia Elite, depois de subir bem alto e marcar de cabeça de uma maneira que trouxe à memória os gols do português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr e maior artilheiro histórico do futebol.

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O gol de Aouar saiu aos 34 minutos, depois de o Al-Ittihad estar perdendo por 1 a 0, concedendo o empate à sua equipe e trazendo-a de volta ao clima do confronto, graças a um salto espetacular e a um tempo de bola perfeito, em um lance que personificou sua capacidade de decidir dentro da área.

E não se tratou de uma simples cabeçada comum, pois a estrela argelina pareceu pairar no ar antes de direcionar a bola com força em direção às redes, à maneira de Ronaldo, conhecido por suas capacidades excepcionais de saltar e marcar de cabeça, transformando o lance rapidamente em uma das cenas mais marcantes da partida.

Após marcar o gol, Aouar chocou-se contra a trave esquerda e caiu no gramado, o que gerou preocupação por alguns instantes quanto à possibilidade de ter sofrido uma lesão, mas ele não sofreu nenhum dano, seguindo em atividade na partida em meio à reação da torcida ao gol e à sua forma incomum de comemorar.

Este gol representa a primeira participação em gols de Houssem Aouar na Liga dos Campeões da Ásia Elite durante a atual temporada, enquanto elevou o total de suas participações para cinco em 14 partidas que disputou em diferentes competições, depois de ter marcado três gols e dado duas assistências.







