Vídeo: Hossam Hassan ganha a aposta contra Zico na Copa do Mundo

Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, acertou sua aposta contra a Nova Zelândia, na partida que os enfrentou hoje, pela segunda rodada do Grupo 7 das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A Nova Zelândia abriu o placar aos 15 minutos com um gol de Finn Sormann e, após várias tentativas dos Faraós, Zico marcou o gol de empate para o Egito aos 59 minutos, com uma cabeçada forte após um belo cruzamento do lateral-direito Mohamed Hani.

Zico (29 anos) marcou seu terceiro gol em quatro partidas pela seleção, depois de ter balançado as redes da Rússia e do Brasil em amistosos antes da Copa do Mundo.









Hossam Hassan, técnico dos Faraós, apostou em Zico, preferindo-o a muitos outros jogadores, e o escalou como titular nas duas partidas da seleção egípcia na Copa do Mundo contra a Bélgica e a Nova Zelândia.

E Zico, jogador do Pyramids, não decepcionou as expectativas de Hossam Hassan, tendo se destacado nos amistosos e marcado um gol importante contra a Nova Zelândia hoje.

Além disso, Zico deu a assistência para o segundo gol dos Faraós naquela mesma partida, marcado por seu companheiro de equipe Mohamed Salah.