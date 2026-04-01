Vídeo: Hat-trick pela terceira vez... Basem Al-Arini deixa sua marca e assume a liderança da artilharia da Liga de Elite

Basem Al-Arini, atacante do Al-Taawoun, continuou a brilhar nos últimos tempos, consolidando-se como artilheiro da Liga Jovem de Elite (Campeonato Saudita Sub-21) na atual temporada 2025-2026.
Al-Arini marcou o gol que levou o Al-Taawoun à vitória por 2 a 0 sobre o Al-Akhdoud, nesta quarta-feira, no estádio do Al-Akhdoud, em Najran, em partida adiada da 18ª rodada da Liga Jovem de Elite.
O gol saiu aos 69 minutos, depois que o atacante do Al-Taawoun recebeu um passe em profundidade atrás da defesa do Al-Akhdoud, ficando cara a cara com o goleiro, antes de mandar a bola para o fundo da rede com grande habilidade, marcando o segundo gol da equipe.
Esta foi a terceira partida consecutiva em que Basem Al-Arini marcou pelo Al-Taawoun, depois de ter marcado um gol na vitória por 2 a 0 sobre o Al-Hazm na 17ª rodada e um hat-trick na goleada de 4 a 2 sobre o Al-Nassr na 19ª rodada.
Al-Arini elevou sua contagem de gols na atual temporada da Liga Joi para 17, assumindo a liderança da artilharia da competição, com uma vantagem de três gols sobre Jalal Al-Salem, atacante do Al-Ittifaq, que ocupa o segundo lugar.
Al-Salem também marcou um gol que levou o Al-Ittifaq à vitória por 2 a 1 sobre o Al-Bukairiya, nesta quarta-feira, no estádio deste último, em partida adiada da 17ª rodada da Liga Joi de Elite.