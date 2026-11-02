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FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Vídeo: Hamza Abdelkarim balança as redes e o Barcelona o descreve em duas palavras

Barcelona x Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Liga dos Campeões
H. Abdelkarim
H. Flick
Espanha
England
Egito
Alemanha

Ele vai jogar amanhã?

O Barcelona exaltou as qualidades de seu jovem atacante, o egípcio Hamza Abdelkarim (18 anos), horas antes do confronto com o inglês Aston Villa.

O Barcelona recebe o Aston Villa no estádio Camp Nou na noite de amanhã, terça-feira, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Abdelkarim participa dos treinos do Barcelona com evidente empenho, na esperança de conseguir mais minutos em campo com o técnico alemão Hansi Flick.

O Barcelona publicou, em sua conta na rede social X, um vídeo que mostra Hamza Abdelkarim durante o treino do Barça, no qual conseguiu marcar um gol de maneira especial.

Próximas partidas
BAR

BAR

Liga dos Campeões

03 de nov. de 2026

AVL

AVL

Abdelkarim recebeu a bola na entrada da área e finalizou de forma magnífica, estufando as redes.

O Barcelona comentou o vídeo: "Artilheiro nato".

 

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