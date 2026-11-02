O Barcelona exaltou as qualidades de seu jovem atacante, o egípcio Hamza Abdelkarim (18 anos), horas antes do confronto com o inglês Aston Villa.
O Barcelona recebe o Aston Villa no estádio Camp Nou na noite de amanhã, terça-feira, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.
Abdelkarim participa dos treinos do Barcelona com evidente empenho, na esperança de conseguir mais minutos em campo com o técnico alemão Hansi Flick.
O Barcelona publicou, em sua conta na rede social X, um vídeo que mostra Hamza Abdelkarim durante o treino do Barça, no qual conseguiu marcar um gol de maneira especial.
Abdelkarim recebeu a bola na entrada da área e finalizou de forma magnífica, estufando as redes.
O Barcelona comentou o vídeo: "Artilheiro nato".