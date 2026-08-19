Vídeo: Hamdallah inicia sua série de gols pelo Al-Taawoun, e o Al-Hilal é sua única decepção

O marroquino Abderrazak Hamdallah, novo atacante do Al-Taawoun, iniciou sua sequência de gols pelo clube, marcando sua quarta parada goleadora no futebol saudita.
Hamdallah comandou o ataque do Al-Taawoun no confronto contra o Damac, nesta quarta-feira, pela fase dos 32 avos de final da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas.
O atacante marroquino abriu o placar para o Al-Taawoun logo no primeiro minuto do segundo tempo, por meio de uma cobrança de pênalti que colocou com categoria à esquerda do goleiro do Damac.
O gol foi o primeiro de Hamdallah pelo Al-Taawoun, depois de ter se transferido para o clube na atual janela de transferências de verão, após encerrar sua passagem pelo Al-Shabab.
O jogador de 35 anos havia estreado pelo Al-Taawoun no último sábado, no empate sem gols contra o Al-Khaleej, pela primeira rodada da Roshn League.
O Al-Taawoun se tornou o quarto clube saudita pelo qual Hamdallah balança as redes, depois de Al-Nassr, Al-Ittihad e também Al-Shabab.
O Al-Hilal foi o único time saudita pelo qual Hamdallah não marcou, tendo atuado em apenas uma partida, por 15 minutos, durante a derrota para o Fluminense por 1 a 2, nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes de 2025.
De forma geral, este foi o 31º gol do atacante marroquino na Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas, depois de ter marcado 20 gols pelo Al-Nassr, 6 pelo Al-Ittihad e 4 pelo Al-Shabab.
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