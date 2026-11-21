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O Paris Saint-Germain transformou a desvantagem de um gol diante do Nice, que jogava em casa, no Allianz Riviera, em uma valiosa vitória por 3 a 1 na noite de sábado, pela 11ª rodada do Campeonato Francês.

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O Nice abriu o placar cedo, aos oito minutos, com gol do argelino Mohamed Amine Amoura.

Mas o PSG se reorganizou rapidamente e empatou aos 31 minutos com Senny Mayulu, que converteu um pênalti.

Um minuto depois, Désiré Doué marcou o segundo gol do clube parisiense, após um cruzamento preciso do lateral marroquino Achraf Hakimi, e o primeiro tempo terminou com os visitantes vencendo por 2 a 1.

O placar se manteve inalterado no segundo tempo até os 85 minutos, quando Ferran Torres anotou o terceiro gol do Paris Saint-Germain.

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Nos acréscimos, mais precisamente aos 90+5, o Nice diminuiu a diferença ao marcar seu segundo gol, com o tunisiano Ali Abdi.

Com o resultado, o Paris Saint-Germain chegou a 26 pontos na liderança do Campeonato Francês, enquanto o Nice estacionou nos 17 pontos, na sexta colocação.