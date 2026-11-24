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O Arsenal aproveitou a grande fase do atacante sueco Viktor Gyökeres para surpreender o Borussia Dortmund no confronto entre as equipes na noite desta terça-feira, no Emirates Stadium, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. O sueco colocou os donos da casa na frente e manteve sua impressionante presença goleadora na competição continental.

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O gol de Gyökeres, aos 10 minutos, acrescentou um novo capítulo à sua trajetória europeia com a camisa do Arsenal, já que o atacante sueco passou a ser mais eficiente na Champions League pelo clube londrino do que em sua passagem anterior pelo Sporting.

Segundo levantamento da Squawka, Gyökeres chegou a 7 gols na Champions League com a camisa do Arsenal, superando o total que marcou pelo Sporting na competição, que ficou em 6.

Os números ganham importância especial considerando o tempo que o atacante sueco levou para se firmar no novo time, depois de chegar ao Arsenal vindo do Sporting, cercado de grandes expectativas quanto ao aproveitamento de seu faro de gol nas competições nacionais e europeias.

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A influência de Gyökeres não se limitou aos gols. Uma estatística publicada pela conta EuroFoot aponta que ele participou de 4 gols nas últimas 3 partidas que disputou na Champions League, sinal da variedade de suas funções ofensivas e de sua capacidade de fazer a diferença.

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A sequência começou com uma participação ofensiva contra o Bayern de Munique, quando deu uma assistência. Depois, diante do Slavia Praga, marcou um gol e serviu outro, até balançar as redes do Borussia Dortmund no confronto atual.

Gyökeres ainda busca seu primeiro gol na Premier League nesta temporada: em 8 partidas pelo Arsenal, num total de 181 minutos, não balançou as redes e contribuiu com apenas uma assistência, segundo dados da Opta.

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