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O duelo entre Paris Saint-Germain e Roma, na noite de quarta-feira, pela quinta rodada da Champions League, foi marcado por graves acusações de racismo, depois que vários torcedores do clube parisiense afirmaram ter sido alvo de cânticos racistas e gestos nazistas por parte de torcedores do time italiano que estavam no setor visitante do Parque dos Príncipes.

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Segundo relatos de torcedores com ingresso de temporada na arquibancada Boulogne colhidos pela emissora “RMC Sport”, eles ouviram claramente sons imitando gritos de macaco vindos do setor destinado à torcida da Roma durante a partida, que terminou empatada por 2 a 2.

Outros torcedores ouvidos pela emissora francesa também relataram ter visto alguns torcedores da Roma fazendo gestos nazistas durante o jogo.

“Isso precisa acabar”

Um dos torcedores, identificado como Julien, nome fictício, afirmou que torcedores italianos tiveram atitudes racistas repetidas ao longo da partida.

“Havia torcedores italianos totalmente racistas, imitando sons de macaco e fazendo gestos relacionados às jaquetas pretas e à cor da pele. Eles faziam isso repetidamente”, explicou.

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“Eles também faziam gestos como se estivessem cortando o pescoço com uma faca. Isso precisa acabar, e é preciso haver punições”, acrescentou o torcedor, segundo a “RMC Sport”.

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Ele contou ainda que alguns torcedores procuraram os responsáveis pela segurança no estádio, mas ouviram como resposta que não havia como intervir.

“Fomos até os seguranças, e eles disseram que não podiam fazer nada. Isso acontece muito com torcedores italianos e não tem lugar nos estádios de futebol”, disse.

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As acusações surgem após um jogo eletrizante, que terminou empatado por 2 a 2 entre Paris Saint-Germain e Roma, e agora resta saber se as autoridades competentes vão abrir uma investigação oficial sobre os fatos relatados por torcedores do clube francês.

Fim da sequência do PSG

A Roma escapou de mais uma virada, desta vez diante do anfitrião Paris Saint-Germain, ao arrancar o empate na partida disputada no Parque dos Príncipes, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League.

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A Roma abriu o placar aos cinco minutos, com Mario Hermoso, mas o Paris Saint-Germain empatou com gol de Illia Zabarnyi aos 31.

O time francês passou à frente com gol de pênalti do reserva Ousmane Dembélé aos 62 minutos e caminhava para a vitória, mas os visitantes responderam da mesma forma aos 87, quando o também reserva Donyell Malen marcou em outra cobrança de pênalti.

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O empate eletrizante veio depois de a Roma ter sofrido derrotas em grandes jogos nesta temporada, nos quais saiu na frente antes de levar a virada.

A equipe italiana abriu o placar contra o Real Madrid no Olímpico, mas o time espanhol virou e venceu por 4 a 3. Também saiu na frente contra o Manchester United em Old Trafford, antes de os ingleses reagirem e vencerem por 3 a 2.

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A sequência de vitórias do PSG, que tinha 100% de aproveitamento nas quatro primeiras rodadas, chegou ao fim, mas o clube chegou a 13 pontos, na segunda colocação, o que garante a liderança ao Real Madrid, agora o único time a vencer as cinco primeiras partidas nesta temporada.

Já a Roma chegou a 5 pontos, na 25ª colocação, com uma vitória e dois empates.