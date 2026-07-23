O francês Antoine Griezmann iniciou o seu percurso oficial na Major League Soccer da melhor forma possível.
O avançado francês, de 35 anos, participou pela primeira vez na Major League Soccer e marcou um golo na goleada por 4-0 do Orlando City sobre o San Jose Earthquakes.
O golo de Antoine Griezmann no seu primeiro jogo na Major League Soccer foi o golo número 300 da sua carreira ao serviço de clubes.
O jogador francês começou o encontro como titular sob o comando do treinador argentino Martín Perlman e disputou-o na íntegra, marcando o terceiro golo aos 48 minutos.
O defesa esloveno David Brekalo, o colombiano Iván Angulo e o paraguaio Brian Ojeda completaram a goleada sobre o San Jose Earthquakes.
Com esta vitória, o Orlando City sobe ao décimo lugar da Conferência Leste, com 17 pontos, a apenas dois pontos das posições de apuramento para os playoffs, atualmente ocupadas pelo D.C. United.