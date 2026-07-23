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San Jose Earthquakes v Orlando City SCGetty Images Sport

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Vídeo: Griezmann inicia o seu percurso na liga norte-americana da melhor forma

San Jose Earthquakes x Orlando City
San Jose Earthquakes
Orlando City
Major League Soccer
A. Griezmann
EUA
França

Jogou como titular no seu primeiro jogo

O francês Antoine Griezmann iniciou o seu percurso oficial na Major League Soccer da melhor forma possível.

O avançado francês, de 35 anos, participou pela primeira vez na Major League Soccer e marcou um golo na goleada por 4-0 do Orlando City sobre o San Jose Earthquakes.

O golo de Antoine Griezmann no seu primeiro jogo na Major League Soccer foi o golo número 300 da sua carreira ao serviço de clubes.

 O jogador francês começou o encontro como titular sob o comando do treinador argentino Martín Perlman e disputou-o na íntegra, marcando o terceiro golo aos 48 minutos.

O defesa esloveno David Brekalo, o colombiano Iván Angulo e o paraguaio Brian Ojeda completaram a goleada sobre o San Jose Earthquakes.

Major League Soccer
Orlando City crest
Orlando City
ORL
Nashville SC crest
Nashville SC
NSC
Major League Soccer
San Jose Earthquakes crest
San Jose Earthquakes
SJE
LA Galaxy crest
LA Galaxy
LAG

Com esta vitória, o Orlando City sobe ao décimo lugar da Conferência Leste, com 17 pontos, a apenas dois pontos das posições de apuramento para os playoffs, atualmente ocupadas pelo D.C. United.



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