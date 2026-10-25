Vídeo: golpes fatais garantem a liderança - Thuram entra para a história da Inter

A Inter de Milão conquistou uma vitória agônica sobre o Fiorentina, seu visitante, pelo placar de 2 a 1, neste domingo, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Italiano, graças a dois gols tardios do francês Marcus Thuram e de Piotr Zielinski.

Depois de Alejandro Jiménez colocar o Fiorentina à frente aos 65 minutos, com um chute foguete que o goleiro da Inter só viu quando a bola estava nas redes.

Thuram marcou o empate para a Inter aos 90 minutos, antes de Piotr Zielinski arrancar o gol da vitória em uma cobrança de pênalti aos 8 minutos dos acréscimos, levando os donos da casa a somar três pontos preciosos.

A importância do gol de Thuram não se limitou a salvar a Inter, já que ele se tornou o terceiro jogador na história do clube a marcar em pelo menos sete partidas consecutivas em casa no Campeonato Italiano, desde a adoção do sistema de três pontos por vitória.

Segundo a rede de estatísticas "Opta", o atacante francês se juntou ao belga Romelu Lukaku, que marcou em sete partidas consecutivas em casa pela Inter em 2021, e ao italiano Christian Vieri, dono do recorde ao marcar em 11 partidas consecutivas em 2003.

A Inter elevou sua pontuação para 22 pontos após conquistar sua sétima vitória em 8 partidas, contra um empate, encerrando a rodada igualada em pontos com a Lazio, mas com vantagem da Inter pelo saldo de gols de acordo com a classificação após a partida.

Por outro lado, o Fiorentina estacionou nos quatro pontos, mantendo seu sofrimento no início da temporada, após sofrer sua sexta derrota em 8 partidas, contra uma vitória e um empate.