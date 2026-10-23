O brasileiro Gabriel Martinelli, estrela do Al-Hilal, chocou a torcida do time e desferiu nela um golpe surpreendente, durante o confronto contra o Al-Qadisiyah pela Liga Roshn Saudita.

O Al-Hilal visitou o Al-Qadisiyah nesta sexta-feira, no estádio Príncipe Mohammed bin Fahd, em Dammam, pela décima primeira rodada da Liga Roshn.

Aos 49 minutos de jogo, Martinelli deixou o campo dando lugar a Sultan Mandash, a seu próprio pedido, depois de sentir a lesão que o levou ao chão sem qualquer contato dos jogadores do Al-Qadisiyah.

Segundo Thamer Al-Shahrani, fisioterapeuta, por meio de sua conta pessoal no "X", a lesão que obrigou o ex-astro do Arsenal a sair é uma lesão no músculo posterior da coxa.

Al-Shahrani explicou que, no melhor dos casos, seria um estiramento leve que exigiria uma ausência de 2 a 5 dias, enquanto o pior cenário seria a existência de uma ruptura muscular, o que o obrigaria a ficar afastado de 10 a 14 dias.

O astro brasileiro deixou o campo depois de ter sido o autor do primeiro gol do Al-Hilal aos 21 minutos de jogo, após receber um passe rasteiro do atacante inglês Ollie Watkins e mandar a bola para dentro das redes.

Martinelli é considerado o principal artilheiro do Al-Hilal na atual temporada, tendo marcado 6 gols em 6 partidas disputadas pela Liga Roshn Saudita, e conseguiu marcar nos últimos 4 jogos da competição.

O time do técnico italiano Simone Inzaghi se prepara para disputar diversas partidas importantes antes da próxima pausa para os jogos de seleções, como contra o Al-Fateh e o Al-Ettifaq na Liga Roshn, e o Al-Shamal do Catar e o Shabab Al-Ahli dos Emirados Árabes Unidos na Liga dos Campeões da Ásia Elite.