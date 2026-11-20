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A seleção marroquina sub-17 não demorou para se apresentar com força na Copa do Mundo Sub-17. Na estreia no torneio, disputado no Catar, os marroquinos fizeram uma exibição ofensiva arrasadora e atropelaram Fiji por 6 a 0, em um recado claro e direto a todos os adversários, a começar por Espanha e China.

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A seleção marroquina enfrentou Fiji nesta sexta-feira, pela primeira rodada do Grupo H, que também conta com Espanha e China, em uma chave apontada desde o início como uma das mais fortes da competição.

Desde os primeiros minutos, o Marrocos impôs domínio total sobre a partida e não deu ao adversário da Oceania nenhuma chance de respirar. Abriu o placar cedo e transformou o jogo em um festival de gols.

Os seis gols marroquinos foram marcados por Ismail El Aoud, aos 3 minutos, e Ibrahim Rabbaj, aos 5, resultado que logo encaminhou a vitória. Depois, Omran Talay ampliou para 3 a 0 aos 42. Na sequência, Ziad Baha seguiu brilhando e marcou duas vezes, aos 49 e aos 55, e Rami Lakmani fechou o festival de gols com o sexto, aos 85.

Com a vitória expressiva, a seleção marroquina chegou a três pontos e assumiu a liderança do Grupo H, à frente da Espanha pelo saldo de gols, enquanto Fiji ficou na quarta posição, sem pontos. Foi um início perfeito, que reflete as grandes ambições do Marrocos nesta competição.

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A liderança marroquina, porém, não é isolada. No outro jogo do grupo, a seleção espanhola também venceu com folga a China por 5 a 0, em uma partida que confirmou que a disputa pelo primeiro lugar da chave será acirrada até a última rodada.

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A Espanha abriu o placar com Baskier, de pênalti, aos 40 minutos. Tunkara ampliou aos 45+2, antes de Emeka brilhar com dois gols, aos 73 e aos 79, e Trujillano fechar a conta espanhola aos 85, selando a vitória da "La Roja" por 5 a 0.

Com esses resultados, o Grupo H ficou pegando fogo. O Marrocos lidera com apenas um gol de vantagem sobre a Espanha, enquanto a China tentará se recuperar da derrota pesada na próxima rodada. Já Fiji tem agora uma missão muito difícil depois desse início desastroso.

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Tudo indica que o próximo confronto entre Marrocos e Espanha será uma final antecipada pela liderança do grupo. As duas seleções apresentaram suas credenciais com força na primeira rodada e mostraram grande poder ofensivo, além da capacidade de marcar gols a partir de diferentes posições.

A seleção marroquina, por sua vez, mandou um recado forte: não foi ao Catar apenas para participar, mas para brigar pelo título e ir longe na competição, apoiada em uma geração promissora que tem talento, confiança e espírito de luta.

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Depois dessa vitória esmagadora, os marroquinos farão seus próximos jogos com o moral elevadíssimo e mais confiança na capacidade de superar a fase de grupos e seguir escrevendo a história na Copa do Mundo Sub-17, em meio à grande expectativa da torcida marroquina, que espera muito dessa geração no futuro.