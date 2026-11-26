Compartilhar Siga GOAL no Google

Ayoub El Kaabi, atacante da seleção do Marrocos, Adil Boulbina, astro da Argélia, e outros craques disputam o prêmio de gol mais bonito da África em 2026.

Publicidade

A Confederação Africana de Futebol (CAF) anunciou os 10 gols indicados ao prêmio de gol do ano. O vencedor será revelado durante a cerimônia de premiação da entidade, marcada para a próxima quarta-feira, em Lagos, na Nigéria.

A CAF abriu a votação ao público em seu site oficial para que os torcedores escolham o gol mais bonito antes da cerimônia.

O Marrocos marcou forte presença na lista de indicados ao prêmio de gol mais bonito de 2026: a CAF incluiu na lista final três gols de Ayoub El Kaabi e Hakim Ziyech.

El Kaabi recebeu duas indicações graças a dois gols espetaculares de bicicleta, marcados na Copa Africana de Nações de 2025, disputada no Marrocos. O primeiro foi contra Comores, na partida de abertura do torneio, e o segundo diante da Zâmbia, na última rodada da fase de grupos.

Publicidade Publicidade

As indicações de El Kaabi refletem um dos principais pontos fortes do atacante: a capacidade de dominar bolas difíceis dentro da área e transformá-las em gols, uma virtude que ficou evidente ao longo de sua trajetória pelos clubes e pela seleção marroquina.

Tópicos relacionados

Ziyech, por sua vez, garantiu lugar entre os indicados graças a um gol marcado com a camisa do Wydad Casablanca contra o Olympique de Safi, pela Copa das Confederações da CAF.

A indicação de Ziyech tem um significado especial, já que o astro marroquino voltou ao futebol local depois de mais de uma década nos gramados europeus, onde defendeu clubes de destaque, principalmente Ajax, Chelsea e Galatasaray.

Publicidade

A lista divulgada pela CAF também inclui o gol de Adil Boulbina, astro da seleção argelina, contra a RD Congo, quando ele soltou uma bomba que foi parar no fundo da rede nos minutos finais e garantiu a vitória da Argélia.

A lista reúne gols de quatro competições organizadas pela CAF. Também concorrem o argelino Zinedine Farhat e os sul-africanos Aubrey Modiba e Teboho Mokoena.

Publicidade

A lista conta ainda com três gols da Copa Africana de Nações Feminina de 2026, marcados pelas camaronesas Grace Mendoua e Mayva Nidjo e pela argelina Marine Dafeur.

Cinco indicados ao prêmio de melhor jogador africano

Na mesma linha, a CAF já havia agitado a disputa pelo prêmio de melhor jogador da África de 2026 ao revelar a lista final com cinco nomes, em uma corrida dominada por marroquinos e senegaleses, enquanto ainda repercute o eletrizante confronto entre as duas seleções na final da Copa Africana de Nações de 2025.

Publicidade

A lista tem três jogadores da seleção do Marrocos e dois da seleção do Senegal: a entidade escolheu Achraf Hakimi, Brahim Díaz e Ismael Saibari, além de Sadio Mané e Pape Gueye, para disputar o principal prêmio individual do continente africano.

O anúncio oficial foi feito no site da Confederação Africana de Futebol ontem, quarta-feira, depois que a lista inicial de dez indicados foi reduzida a apenas cinco nomes, com base no desempenho e nas contribuições de cada um por seus clubes e seleções durante o período avaliado.

Publicidade

A CAF deve revelar o nome do vencedor durante a cerimônia anual de premiação, marcada para a próxima quarta-feira.