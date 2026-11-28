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O Inter Miami se despediu da MLS na primeira fase dos playoffs após perder para o Columbus Crew por 1 a 0, na partida disputada na madrugada de sábado, com um gol decisivo do uruguaio Santiago Rodríguez no último minuto.

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O Inter Miami, atual campeão da MLS de 2025, não conseguiu passar da primeira fase, depois de também ter perdido o jogo de ida em casa por 3 a 0.

A primeira fase dos playoffs é disputada em melhor de três jogos. Por isso, o Inter Miami precisava vencer por apenas um gol de diferença para forçar o adversário a disputar uma terceira partida, que também seria realizada em seu estádio.

A eliminação traz de volta à memória o que aconteceu em 2024, na primeira temporada do argentino Lionel Messi no Inter Miami, quando o time também caiu na primeira fase, diante do Atlanta United.

A derrota também encerra uma temporada decepcionante para o clube mais caro da história da MLS, que já havia sido eliminado da Copa dos Campeões da Concacaf nas oitavas de final pelo Nashville e não passou da fase de grupos da Leagues Cup.

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Santiago Rodríguez dá o golpe final

O Inter Miami entrou em campo em Columbus com uma postura defensiva muito cautelosa, depois de perder o jogo de ida por 3 a 0, consciente da importância de não sofrer gols. Os brasileiros Casemiro e Mikael formaram uma sólida muralha no miolo da zaga.

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Apesar de algumas chances, com destaque para uma cobrança de falta de Messi no primeiro tempo, o ataque do Inter Miami não teve a precisão habitual, prejudicado pela chuva fria e constante que caiu sobre Columbus.

A chance mais perigosa ficou com Germán Berterame, argentino que defende a seleção mexicana. Ele subiu para cabecear a poucos centímetros do gol, após uma jogada tática bem trabalhada, mas mandou a bola por cima do travessão, em um lance que refletiu suas dificuldades ao longo da temporada.

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Aos 83 minutos, o placar ainda marcava 0 a 0, e os dois treinadores já começavam a preparar suas equipes para uma possível decisão por pênaltis.

Mas o Columbus Crew ainda não tinha dito sua última palavra. Aos 92 minutos, o último da partida, o marroquino Anass Zaroury, jogador da seleção do Marrocos, fez um cruzamento preciso para dentro da área, e Santiago Rodríguez acertou um chute forte para estufar a rede do goleiro Dayne St. Clair.

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O Columbus Crew venceu 9 de suas últimas 10 partidas sob o comando do técnico francês Laurent Courtois, que conseguiu transformar o desempenho da equipe. O time sofreu muito para chegar aos playoffs e acabou garantindo a vaga na última posição de classificação da Conferência Leste.

Agora, o Columbus Crew aguarda a definição de seu adversário nas quartas de final, que sairá do confronto entre Philadelphia Union e New England Revolution. O time de Boston leva vantagem, depois de vencer o jogo de ida por 2 a 0.