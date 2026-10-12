A partida entre o Al Nassr, da Arábia Saudita, e o Neftchi, do Uzbequistão, pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Ásia Elite, foi marcada por uma sequência de acontecimentos emocionantes em apenas três minutos.

O jogo havia sido adiado por cerca de uma hora, por causa dos conflitos no Oriente Médio, e acabou começando exatamente às 22h15, no horário de Meca. Confira os detalhes

Cristiano Ronaldo marcou o segundo gol do Al Nassr aos 42 minutos do segundo tempo, com um chute forte de dentro da área, anotando seu primeiro gol na atual edição da competição asiática.









Ele também chegou ao quinto gol em todas as competições nesta temporada, além de alcançar o gol número 981 de sua carreira, faltando 19 gols para realizar o sonho dos mil gols.

Menos de um minuto depois, a equipe visitante marcou o gol que diminuiria a diferença, mas o árbitro decidiu anulá-lo após consulta ao árbitro de vídeo. Os acontecimentos, porém, não pararam aí: o espanhol Iñigo Martínez, zagueiro do Al Nassr, se envolveu em uma confusão com um dos jogadores do Neftchi.

O árbitro então decidiu aplicar cartão amarelo a cada um dos jogadores e advertiu os dois para que o episódio não se repetisse. Em seguida, a partida foi retomada normalmente.







