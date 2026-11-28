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O inglês Ivan Toney, atacante do Al-Ahli, seguiu fazendo história na Saudi Pro League ao balançar mais uma vez as redes do Al-Taawoun.

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O Al-Ahli recebeu o Al-Taawoun neste sábado, no Estádio Alinma, em Jeddah , no encerramento da 13ª rodada da Saudi Pro League.

Quando o Al-Ahli perdia por 1 a 0, Ivan Toney conseguiu marcar o gol de empate aos dois minutos dos acréscimos.

O atacante inglês recebeu um ótimo cruzamento do meio-campista armênio Eduard Spertsyan e finalizou de primeira, com o pé direito, entre as pernas do brasileiro Mailson, goleiro do Al-Taawoun.

Toney marcou seu segundo gol, também o segundo do Al-Ahli, aos 72 minutos de partida, em um pênalti sofrido pelo ponta brasileiro Wenderson Galeno e convertido com categoria pelo atacante inglês.

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Segundo a conta de estatísticas da Saudi Pro League no "X", esta foi a sétima partida consecutiva em que Ivan Toney marcou pelo Al-Ahli na competição.

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Nesses sete jogos, o atacante inglês anotou 11 gols, uma média de quase 3 gols a cada duas partidas, um índice altíssimo.

Agora, Toney precisa marcar pelo menos um gol no próximo jogo para igualar sua sequência histórica na Saudi Pro League, quando balançou as redes em 8 partidas seguidas na competição na temporada passada.

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Além disso, o jogador de 30 anos chegou ao seu 16º gol na atual edição da Saudi Pro League, apesar de ter disputado apenas 11 partidas, uma marca histórica e inédita na competição.

De acordo com as estatísticas da Saudi Pro League, Toney superou o brasileiro Wesley Lopes, ex-astro do Al-Hilal, dono do melhor início de temporada da história da competição, quando marcou 14 gols em 11 jogos na temporada 2012/13.

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Ivan Toney segue disparado na liderança da artilharia da atual temporada da Saudi Pro League, com 16 gols, 7 a mais que o português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, que ocupa a segunda posição com 9 gols.

Ronaldo passou em branco na 13ª rodada da Saudi Pro League, na vitória por 1 a 0 sobre o Al-Hazm, neste sábado, no Estádio da Cidade Esportiva Rei Abdullah, em Buraydah.

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O único gol do Al-Nassr foi marcado por outro português do elenco, o meio-campista Samu Costa, aos 25 minutos de jogo, depois que a bola sobrou para ele dentro da área, diante do gol vazio, após um bate-rebate.

Ronaldo não conseguiu avançar na busca pelo milésimo gol da carreira, que o tornaria o primeiro jogador da história a alcançar essa marca. Seu total segue em 987 gols.

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Vale lembrar que Ivan Toney foi vice-artilheiro do Campeonato Saudita nas duas últimas temporadas: ficou dois gols atrás do próprio Ronaldo em 2024/25 e, na temporada passada, um gol atrás do mexicano Julián Quiñones, astro do Al-Qadsiah.