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A seleção sub-17 da Argélia escreveu um novo capítulo em sua história ao conquistar uma vitória valiosa e difícil por 1 a 0 sobre a República Dominicana, na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Sub-17. Com o resultado, garantiu oficialmente sua vaga na próxima fase e confirmou ser uma das seleções em ascensão que mais se destacam no torneio.

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A partida disputada nesta sexta-feira não foi apenas um confronto comum no encerramento da fase de grupos. Foi uma verdadeira final antecipada, sem espaço para meio-termo: as duas seleções entraram em campo sabendo que só a vitória garantiria a vaga e daria à torcida a alegria da classificação.

Desde os primeiros minutos, a determinação ficou evidente no rosto dos jogadores argelinos, que entraram em campo com muita concentração e confiança, dominaram o meio-campo e tentaram chegar ao gol adversário por todos os lados. A República Dominicana, por sua vez, apostou na organização defensiva e em contra-ataques rápidos.

O momento decisivo veio aos 27 minutos, quando o astro Yacine Abed conseguiu decifrar a forte defesa adversária e marcou, de forma brilhante, o único gol da partida, incendiando as arquibancadas e dando à sua seleção a vantagem que seria mantida até o fim.

O gol de Abed não foi apenas mais um gol: foi o passaporte para a classificação e um momento de afirmação. Ele deu aos companheiros um enorme impulso moral e fez com que jogassem mais à vontade no restante da partida.

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Depois do gol, a República Dominicana tentou voltar ao jogo e intensificou os ataques em busca do empate, mas a defesa argelina esteve à altura e fez uma de suas melhores partidas no torneio, com grande solidez e organização impecável, sem dar ao adversário nenhuma chance real de marcar.

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No segundo tempo, o panorama mudou completamente. A Argélia recuou um pouco para segurar o resultado e passou a apostar nos contra-ataques, enquanto a República Dominicana pressionou com todas as forças, mas sem sucesso diante da bravura do goleiro argelino e de sua linha defensiva.

Os minutos finais foram os mais difíceis para a torcida argelina, que viveu momentos de muita tensão até o apito final, quando o árbitro confirmou a vitória da Argélia por 1 a 0 e a merecida classificação aos 16 avos de final, uma grande conquista para a seleção árabe.

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Com a vitória, a Argélia chegou a 6 pontos e ocupa o segundo lugar do grupo, atrás do Chile no saldo de gols, após duas vitórias e uma derrota, em uma campanha marcada pela garra e pela personalidade forte.

Já a República Dominicana parou nos 4 pontos, na terceira colocação do grupo, e ainda sonha com a classificação entre os melhores terceiros colocados, à espera dos resultados dos demais grupos que ainda não disputaram a última rodada.

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A vitória confirma que o futebol argelino está no caminho certo nas categorias de base e que esta geração tem talentos capazes de construir o futuro e de levar o nome da Argélia bem alto nos palcos internacionais.