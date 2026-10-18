Vídeo: gol da temporada? Estrela do Brighton marca de forma lendária

O paraguaio Diego Gómez, jogador do Brighton, roubou a cena com um belo gol de fora da área, durante o confronto de sua equipe contra o Crystal Palace, neste domingo, válido pela sétima rodada da Premier League.

O gol de Gómez saiu aos sete minutos de jogo, depois que ele recebeu um passe e se viu na linha do meio-campo, aproveitando o adiantamento do goleiro Walter Benítez para soltar uma bomba intercontinental que foi às redes.

O gol de Gómez veio apenas três minutos após o Brighton abrir o placar com um gol contra, marcado pelo zagueiro do Crystal Palace, Jaydee Canvot, de forma equivocada em seu próprio gol, aos quatro minutos, dando aos donos da casa um início perfeito no confronto.

E a pressão ofensiva do Brighton não parou aí, já que Yasin Ayari ampliou para 3 a 0 aos dez minutos, após receber um passe de Charalampos Kostoulas, antes de finalizar em uma bola que bateu em um dos zagueiros e mudou de direção em direção às redes.

O Brighton impôs seu domínio no andamento da partida nos primeiros minutos, aproveitando-se da eficiência ofensiva e da confusão na defesa do Crystal Palace, que se viu atrás no placar por três gols após apenas dez minutos.

Mas o gol de Gómez chamou a atenção de forma especial, graças à força e à precisão do chute de fora da área, dando ao jogador do Brighton um momento excepcional no início do confronto e levantando desde cedo a pergunta sobre a possibilidade de seu gol concorrer ao título de mais bonito desta temporada.







