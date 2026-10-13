O árbitro de vídeo (VAR) salvou o Barcelona de ficar atrás por dois gols diante do Galatasaray, após anular um gol dos donos da casa aos 34 minutos, no confronto que reúne as duas equipes nesta terça-feira, pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, permitindo que o time catalão mantivesse as esperanças de reação.

O Galatasaray havia aberto o placar aos 28 minutos, com Aleksey Batrakov, colocando a equipe turca na frente em meio a grande entusiasmo da torcida e aumentando a pressão sobre o Barcelona, que tentou voltar ao jogo e evitar terminar o primeiro tempo atrás por um gol de diferença.

O Galatasaray seguiu pressionando, aproveitando a vantagem no placar e o entusiasmo de seus torcedores, e conseguiu balançar as redes do Barcelona novamente aos 34 minutos, depois que Victor Osimhen subiu para cabecear uma bola de cobrança de escanteio, antes que Albert Yilmaz a tocasse e ela seguisse caminho até o gol, fazendo as arquibancadas do time turco explodirem de alegria com um gol que parecia dar aos donos da casa uma vantagem confortável.

Mas a festa da torcida do Galatasaray não se completou, após a intervenção do árbitro de vídeo para revisar o lance, antes que o impedimento fosse marcado e o gol anulado, mantendo a vantagem de um gol a zero para a equipe turca e dando ao Barcelona uma nova chance de corrigir a situação, depois de estar ameaçado de ficar atrás por dois gols em menos de dez minutos.

A decisão de anular o gol foi um ponto de virada no primeiro tempo, pois deu ao Barcelona a oportunidade de recuperar o fôlego e voltar ao clima da partida, após escapar de uma situação difícil diante da pressão do time turco, que esteve perto de ampliar a vantagem e complicar a missão do gigante catalão.

O Barcelona aproveitou a oportunidade dois minutos antes do fim do primeiro tempo, quando João Cancelo conseguiu marcar o gol de empate aos 43 minutos, após receber um passe magnífico de Dani Olmo, que ele completou com um único toque para colocar a bola nas redes, devolvendo a partida ao ponto de partida para o time catalão.

O primeiro tempo terminou empatado em 1 a 1, depois que a intervenção do árbitro de vídeo impediu o Galatasaray de ampliar a vantagem, antes que o Barcelona o punisse com o gol de empate, fazendo do lance do gol anulado um dos momentos mais marcantes do confronto, por ter mudado o rumo dos minutos finais da primeira metade da partida.







