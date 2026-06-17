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Jordan 2026Getty Images

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Vídeo: Glória e história... Ali Alwan marca o primeiro gol da Jordânia em uma Copa do Mundo

Áustria x Jordânia
Áustria
Jordânia
Copa do Mundo
A. Olwan
Áustria
Jordânia
EUA

Um momento inesquecível na história dos Nashami

Ali Alwan escreveu seu nome com letras de ouro na história do futebol jordaniano, após marcar o primeiro gol da seleção jordaniana em uma Copa do Mundo, durante o confronto contra a Áustria na primeira rodada do Grupo 10 da Copa do Mundo de 2026.

Alwan conseguiu empatar para a Jordânia logo no início do segundo tempo, mais precisamente aos 50 minutos, depois de avançar pela esquerda até a área e chutar uma bola com efeito em direção ao gol, que bateu na trave direita e entrou na rede, estabelecendo o empate em 1 a 1, após Romano Schmid ter aberto o placar para a Áustria aos 20 minutos.

Alwan comemorou o gol erguendo a camisa de Yazan Al-Naimat, seu companheiro de equipe ausente da Copa do Mundo devido a uma lesão.

O gol de Alwan devolveu a esperança à seleção jordaniana de conquistar um resultado positivo em sua estreia na Copa do Mundo, além de acirrar a disputa no Grupo 10, que também conta com a Argentina e a Argélia.

Com esse gol, Ali Alwan entrou para a história como o primeiro jogador jordaniano a balançar as redes em uma Copa do Mundo, proporcionando à torcida da seleção jordaniana um momento que permanecerá imortal na memória do futebol jordaniano por muitos anos.

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