Ali Alwan escreveu seu nome com letras de ouro na história do futebol jordaniano, após marcar o primeiro gol da seleção jordaniana em uma Copa do Mundo, durante o confronto contra a Áustria na primeira rodada do Grupo 10 da Copa do Mundo de 2026.

Alwan conseguiu empatar para a Jordânia logo no início do segundo tempo, mais precisamente aos 50 minutos, depois de avançar pela esquerda até a área e chutar uma bola com efeito em direção ao gol, que bateu na trave direita e entrou na rede, estabelecendo o empate em 1 a 1, após Romano Schmid ter aberto o placar para a Áustria aos 20 minutos.

Alwan comemorou o gol erguendo a camisa de Yazan Al-Naimat, seu companheiro de equipe ausente da Copa do Mundo devido a uma lesão.

O gol de Alwan devolveu a esperança à seleção jordaniana de conquistar um resultado positivo em sua estreia na Copa do Mundo, além de acirrar a disputa no Grupo 10, que também conta com a Argentina e a Argélia.

Com esse gol, Ali Alwan entrou para a história como o primeiro jogador jordaniano a balançar as redes em uma Copa do Mundo, proporcionando à torcida da seleção jordaniana um momento que permanecerá imortal na memória do futebol jordaniano por muitos anos.