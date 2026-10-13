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Vídeo: furacão em 7 minutos: Arsenal é implacável contra o Lille e mantém a campanha perfeita

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O Arsenal está no caminho certo na Europa

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   O Arsenal conquistou sua segunda vitória consecutiva na fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, diante do seu visitante, o francês Lille, por 3 a 0, nesta terça-feira à noite.

Os gols do Arsenal foram marcados por: Jurrien Timber (64'), Eberechi Eze (67') e Bukayo Saka (71').



Com o resultado, o Arsenal chegou aos 6 pontos, na terceira colocação, atrás de Barcelona e Sporting de Lisboa pelo saldo de gols.

Já o Lille sofreu sua segunda derrota consecutiva e ocupa a 32ª posição, sem pontos, complicando sua situação de forma precoce.

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O primeiro tempo terminou empatado sem gols, com poucas oportunidades criadas, entre elas a desperdiçada por Guimarães, que finalizou para fora, longe do gol, após um rápido contra-ataque do Arsenal.

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Oyeda conseguiu colocar a bola nas redes para o Lille, mas a bandeira do impedimento foi levantada, o que garantiu a manutenção do empate no Emirates Stadium.


 No segundo tempo, o Arsenal reagiu e conseguiu marcar 3 gols em 7 minutos, frustrando completamente o adversário e somando 3 pontos importantes em sua caminhada continental.