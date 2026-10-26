Vídeo: expulsão e nocaute, o Al-Ahly decide a batalha contra o Al-Gharafa

O Al-Ahli saudita conquistou a vitória sobre o Al-Gharafa catariano pelo placar de 2 a 1, após virar a desvantagem no segundo tempo em um triunfo valioso, na terceira rodada da fase de liga da Champions League da Ásia de elite, na noite desta segunda-feira.

O Al-Ahli começou a partida com força e conseguiu abrir o placar aos quatro minutos, quando Eduard Spertsyan enviou um passe em profundidade para o inglês Ivan Toney, que ficou de frente para o goleiro Ahmed Kony antes de encobri-lo com um toque de categoria, colocando a bola nas redes.

O Al-Gharafa tentou responder, e Adam Ounas finalizou de um ângulo difícil aos 17 minutos, mas a bola passou ao lado do gol. Dois minutos depois, a partida foi interrompida devido à lesão de Mohammed Soliman, jogador do Al-Ahli, antes da retomada do jogo aos 20 minutos.

Aos 25 minutos, Hassan Alaa El-Din finalizou de uma distância superior a 35 jardas, mas a bola passou à direita do gol.

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Quatro minutos depois, Toney recebeu cartão amarelo, enquanto o minuto 31 teve uma pausa para hidratação.

O Al-Gharafa voltou a tentar ameaçar o gol do Al-Ahli aos 38 minutos, quando o goleiro Abdulrahman Al-Sanbi defendeu a finalização de Florinel Coman de fora da área.

Em seguida, o jogo foi interrompido devido à lesão de Hassan Alaa El-Din, que não pôde continuar a partida, com Yacine Brahimi entrando em seu lugar aos 43 minutos.

Pressão do Al-Ahli e resposta do Al-Gharafa

Nos acréscimos do primeiro tempo, o Al-Ahli esteve perto de ampliar sua vantagem: Eduard Spertsyan finalizou por cima do gol aos 45+2 minutos, e depois a defesa do Al-Gharafa afastou a tentativa de Toney aos 45+5 minutos.

No mesmo minuto, Trincão finalizou de perna esquerda de dentro da área, mas a bola bateu na trave direita, depois de receber um passe de Toney.

Ziyad Al-Johani também finalizou uma bola que passou ao lado do gol aos 45+6 minutos, encerrando o primeiro tempo com a vantagem do Al-Ahli por um gol a zero. No início do segundo tempo, o Al-Gharafa fez uma substituição com a entrada de Ayoub Al-Awi no lugar de Ryan Ahmed Al-Ali.

A equipe catariana começou o tempo com pressão ofensiva, e Florinel Coman finalizou uma bola que a defesa do Al-Ahli afastou aos 47 minutos, antes de Ferjani Sassi cabecear à margem do gol, após um escanteio.

Aos 49 minutos, Yacine Brahimi finalizou de fora da área, mas a bola passou ao lado da trave, e depois Adam Ounas desperdiçou outra chance aos 52 minutos, após finalizar uma bola que passou à esquerda do gol, na sequência de um passe de Coman.

As tentativas do Al-Gharafa resultaram no gol de empate aos 53 minutos, quando Florinel Coman recebeu um passe de Saifeldeen Fadlalla antes de finalizar nas redes.

Expulsão e nocaute para o Al-Gharafa

O Al-Gharafa levou um duro golpe aos 77 minutos, quando Sano recebeu o segundo cartão amarelo após uma falta, sendo expulso e deixando sua equipe com dez jogadores em campo. A expulsão veio após a interrupção do jogo por causa de sua lesão aos 76 minutos.

O Al-Gharafa fez uma nova substituição aos 79 minutos, com a entrada de Dame Traoré no lugar de Adam Ounas. No mesmo minuto, Firas Al-Buraikan cabeceou à direita do gol, após um cruzamento de Gonçalves na sequência de uma bola parada.

O jogo foi interrompido novamente para hidratação aos 80 minutos, antes de ser retomado no minuto seguinte.

O Al-Ahli intensificou suas tentativas nos minutos finais, e Mateus Gonçalves conseguiu aplicar o nocaute às esperanças do Al-Gharafa, dando ao Al-Ahli a vantagem novamente, depois de disparar uma finalização de fora da área que acabou nas redes, selando a segunda vitória consecutiva da equipe saudita na competição.

O Al-Ahli elevou sua pontuação para sete pontos, assumindo provisoriamente a vice-liderança com eles, enquanto o Al-Gharafa sofreu a terceira derrota e permaneceu na 18ª posição, sem nenhum ponto.