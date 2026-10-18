Vídeo: ex-astro saudita solta a bomba: Jaissle vai voltar ao Al Ahli!

Ahmed Atif, ex-estrela da seleção saudita, soltou uma bomba sobre o futuro do alemão Matthias Jaissle, treinador do Newcastle United, ao prever seu retorno ao Al Ahli no próximo período, diante do início conturbado que vive com seu novo clube, apesar das grandes conquistas que alcançou anteriormente com o "Raqi", trazendo seu nome de volta ao centro das discussões entre os torcedores do clube de Jeddah.

Atif afirmou, durante sua participação no programa "Dawrina Gheir": "Acredito que Jaissle está apenas se aquecendo no Campeonato Inglês e voltará à Arábia Saudita em breve pela porta do Al Ahli".

O curioso, porém, é que o ex-jogador saudita não apoia o retorno do técnico alemão, embora reconheça o desejo de parte da torcida do Al Ahli de tê-lo de volta, ressaltando que a forma como ele deixou o clube continua sendo um ponto negativo impossível de ignorar.

Atif acrescentou que os torcedores do Al Ahli entendem que a equipe só voltará ao nível anterior com a presença de um treinador que conheça bem os detalhes do clube, mas enfatizou que, se fosse dirigente, não concordaria com o retorno de Jaissle, por causa do modo como ele foi embora, apontando que o fato de um treinador ter ideias táticas não significa necessariamente que terá sucesso com qualquer grupo de jogadores.

Jaissle deixou o Al Ahli em agosto de 2026, após uma passagem que durou cerca de três anos, na qual comandou a equipe em 138 partidas oficiais, com 92 vitórias.

O treinador alemão conseguiu levar o Al Ahli ao título da Liga dos Campeões da Ásia Elite duas vezes consecutivas, nas temporadas 2024-2025 e 2025-2026, e também conquistou a Supercopa da Arábia Saudita em 2025, deixando uma marca histórica antes de se transferir para o Newcastle.

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Mas o início de Jaissle no Campeonato Inglês não foi no nível esperado, já que o Newcastle somou 8 pontos nas primeiras 7 partidas, com duas vitórias, dois empates e três derrotas, sofrendo 14 gols e marcando 10.

A pressão sobre o treinador alemão aumentou após a derrota para o Aston Villa por 1 a 0, no sábado, e seguem os questionamentos sobre sua capacidade de recolocar a equipe no caminho certo.