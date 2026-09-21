Parece que a crise envolvendo Musab Al-Juwayr, meio-campista da seleção da Arábia Saudita, não passou despercebida, já que Naif Hazazi, ex-astro da seleção saudita, decidiu atacar Fahad Al-Mufarrej, gestor da equipe, por causa de sua postura contra o jogador.

A seleção da Arábia Saudita havia excluído Al-Juwayr da lista da Copa do Golfo apenas alguns dias antes, por um comportamento disciplinar, revelado posteriormente por Fahad Al-Mufarrej, que afirmou que o episódio do jogador se repetiu mais de uma vez e que, por isso, ele foi cortado e Mukhtar Ali convocado em seu lugar.

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Sobre o assunto, Hazazi disse em um vídeo publicado em sua conta na rede social X: "A verdade é que o que está acontecendo atualmente é uma grande perturbação para a nossa seleção. É de se esperar que a seleção saudita vá disputar um torneio que precisa conquistar, e todos esses problemas vêm à tona".

E acrescentou: "A crise de Al-Juwayr deveria ter permanecido em sigilo e, depois, ser anunciada após algum tempo, mas Al-Mufarrej o excluiu e, em seguida, veio a público falar diante dos meios de comunicação. Eu rejeito esse princípio, porque questões como essa vão afetar a concentração e o clima sem dúvida alguma".

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E prosseguiu em sua fala: "Não estou convencido pela crise da refeição pela qual o jogador se atrasou ou que teria pedido de fora, pois esse assunto não faz sentido, e a torcida saudita já se tornou muito consciente".





E concluiu sua fala: "Sou um ex-jogador e sei que ele foi cortado por outro motivo que não será mencionado, mas Al-Mufarrej disse que o jogador já havia cometido o mesmo episódio antes. Então, por que não tomaram a mesma decisão naquela ocasião? Isso só tem um significado: a proteção de jogadores no passado".







