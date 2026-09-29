Vídeo: espanto de Khalil Al Balushi após a classificação de Omã: até agora estou em choque!

O comentarista esportivo omanense Khalil Al-Balushi expressou seu grande espanto com o cenário da classificação da seleção de Omã para as semifinais da Copa do Golfo, a "Golfo 27".

A seleção de Omã se classificou para a semifinal de forma dramática, ao vencer o Kuwait pelo placar de 3 a 1 no encerramento da fase de grupos, mas um erro grave cometido pelo autor do terceiro gol, Musab Al-Shaqsi, ao tirar a camisa para comemorar o gol, impediu Omã de se classificar diretamente, deixando suas esperanças por conta do sorteio, após a igualdade com o Iraque em tudo, até no fair play.

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O sorteio foi realizado após a partida, na presença dos representantes das seleções do Iraque e de Omã, e resultou na classificação desta última para a próxima fase ao lado da Arábia Saudita, líder do grupo.

Esses acontecimentos causaram grande polêmica após a partida, e Khalil Al-Balushi, comentarista dos canais Al Kass, disse, após a classificação da seleção de seu país: "Até agora estou em choque, não sei, mas graças a Deus nos classificamos".

E continuou: "Não sei como isso aconteceu, deixem-me voltar ao hotel e pensar até assimilar o assunto", e acrescentou: "Graças a Deus nos classificamos, precisávamos dessa classificação, do ponto de vista moral será extremamente útil".

A seleção de Omã havia começado o torneio com um empate contra o Iraque por 1 a 1, depois perdeu por 3 a 0 para a Arábia Saudita (anfitriã), na segunda rodada, antes de vencer por 3 a 1, na terça-feira, o Kuwait.

Por outro lado, a seleção do Iraque venceu na segunda rodada o Kuwait por 3 a 2, antes da derrota para a Arábia Saudita nesta noite por 2 a 0.

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