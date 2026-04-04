Vídeo: Erros do Al-Hilal deixam Yassine Bounou perplexo diante do Al-Taawoun

O marroquino Yassine Bounou, goleiro do Al-Hilal, sofreu uma contusão inesperada durante a partida de sua equipe contra o Al-Taawoun na noite deste sábado, válida pela 27ª rodada da Liga Profissional Roshen.

O Al-Hilal sofreu o gol de empate contra o Al-Taawoun aos 55 minutos do segundo tempo, com uma bela cabeçada de André Gerotto.

Gerotto voltou a marcar o segundo gol com outra cabeçada aos 67 minutos do segundo tempo.

A baliza de Bono foi balançada nos dois gols devido à falta de marcação dos jogadores do Al-Hilal nas jogadas de cruzamento, algo que não é novidade para os jogadores do técnico italiano Simone Inzaghi.

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O Al-Hilal sofre constantemente com os cruzamentos, que sempre anulam o esforço de Bono, que apresenta um desempenho notável, mas o fraco nível da defesa domina o cenário.

Bono havia mantido o gol invicto nas duas últimas partidas contra o Al-Najma (4 a 0) e o Al-Fateh (1 a 0), antes de sofrer dois gols contra o Al-Taawoun.