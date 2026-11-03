Vídeo: erro fatal dá a vantagem ao Bayern diante do Atlético e Simeone intervém imediatamente

O Bayern de Munique abriu o placar diante do anfitrião Atlético de Madrid por 1 a 0, na partida disputada no estádio Metropolitano, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, depois que a equipe bávara aproveitou um erro fatal do zagueiro Robin Le Normand para balançar as redes dos donos da casa no início do segundo tempo.
O gol que abriu o placar saiu aos 54 minutos, depois que Le Normand recebeu a bola dentro da área do Atlético de Madrid, mas demorou para agir, seja passando-a ou afastando-a da zona de perigo, permitindo que o jovem Lennart Karl o pressionasse e conseguisse roubar a bola dele, antes de colocá-la dentro das redes, aproveitando um presente defensivo inesperado da equipe espanhola.
O técnico do Atlético, Diego Simeone, não esperou muito tempo depois do gol, pois interveio rapidamente para fazer três substituições de uma só vez, numa tentativa de corrigir a situação e voltar à partida. Le Normand foi um dos substituídos após o erro que custou um gol à sua equipe, com Koke entrando em seu lugar, enquanto Alexander Sörloth e Álex Baena saíram e entraram Ademola Lookman e Lee Kang-in.
As duas equipes haviam entrado no confronto em busca de melhorar suas posições na tabela de classificação da fase de liga, já que o Bayern de Munique ocupava a décima quinta posição na tabela de classificação da Liga dos Campeões da Europa antes do jogo de hoje, com 5 pontos, depois de disputadas 3 rodadas, a apenas um ponto de diferença do Atlético de Madrid, que ocupava a décima oitava posição.