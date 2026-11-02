Em uma cena que fez a torcida prender a respiração, os minutos finais do confronto entre Tenerife e Andorra na segunda divisão espanhola se transformaram em momentos aterrorizantes, depois que Jesús de Miguel, atacante do Tenerife, sofreu uma lesão grave em razão de uma colisão violenta com o goleiro do Andorra, Ono, que o derrubou ao chão desacordado, antes que as equipes médicas interviessem para salvar sua vida.

O episódio provocou a interrupção da partida, que acontecia no estádio Heliodoro Rodríguez López, depois que De Miguel caiu desmaiado em razão da colisão, enquanto o árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández mostrava o cartão vermelho ao goleiro Ono.

O incidente aconteceu durante os acréscimos do segundo tempo, quando o placar indicava um empate por dois gols para cada time, no momento em que De Miguel avançou para disputar uma bola aérea atrás da linha do meio-campo, antes que Ono saísse de seu gol e interviesse com força na tentativa de afastar a bola, levando os dois jogadores a colidirem de forma violenta.

O atacante do Tenerife caiu ao gramado desacordado, o que levou os jogadores das duas equipes a pedir intervenção médica urgente, em meio a um clima de pânico e preocupação entre os presentes nas arquibancadas, de acordo com o que informou o jornal espanhol "Marca".

A equipe médica correu ao gramado para prestar os primeiros socorros ao jogador, e as tentativas de salvá-lo se estenderam por mais de cinco minutos, em meio a um silêncio absoluto que tomou conta de todo o estádio, antes de ser retirado em uma maca para fora do retângulo verde, e em seguida levado a uma ambulância equipada com os aparelhos médicos necessários.

Diante da gravidade da situação, o árbitro decidiu paralisar a partida e comunicou aos capitães das duas equipes e às comissões técnicas a decisão de suspendê-la, depois que o estado de saúde do atacante se sobrepôs a tudo o que dizia respeito ao confronto e ao seu resultado.

Os momentos seguintes à situação testemunharam uma cena comovente, depois que o goleiro Ono, que deixava o campo após sua expulsão, voltou para se certificar do estado de De Miguel, no momento em que diversos dirigentes do Tenerife e companheiros do jogador se encontravam próximos à ambulância, em meio a claros sinais de preocupação e choque.

Parada cardíaca e tentativas de salvar sua vida

De acordo com os relatos divulgados após o incidente, Jesús de Miguel sofreu uma parada cardíaca em razão da força da colisão, o que exigiu a intervenção dos socorristas e a realização de reanimação cardiopulmonar dentro da ambulância.

As intervenções médicas conseguiram restabelecer os batimentos cardíacos do jogador, antes que seu estado se estabilizasse de forma preliminar, passando ele a respirar por conta própria, apesar de permanecer desacordado, de acordo com o que informou o jornal espanhol "As".

A ambulância deixou os arredores do estádio em direção ao Hospital Universitário Nuestra Señora de la Candelaria, conhecido como Hospital La Candelaria, acompanhada da equipe médica, a fim de submeter o jogador aos exames necessários e acompanhar seu estado de saúde.

As últimas informações divulgadas apontaram uma leve melhora no estado do atacante do Tenerife, depois que ele recuperou a capacidade de respirar normalmente, após o sucesso dos socorristas em reanimá-lo dentro da ambulância.

Apesar desses indícios iniciais positivos, o jogador ainda permanece desacordado e está sob cuidados médicos no hospital, à espera dos resultados dos exames e do boletim médico que revelará com mais precisão a evolução de seu estado.

O episódio lançou uma sombra sobre o clima da partida, depois que a disputa futebolística se transformou em uma cena humana comovente, na qual a preocupação tomou conta dos jogadores, das comissões técnicas e da torcida, na expectativa de notícias sobre a segurança de Jesús de Miguel.