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O marroquino Youssef En-Nesyri, atacante do Al-Ittihad, recolocou o time no caminho das vitórias na Saudi Pro League e o levou ao G-4 com um triunfo importante sobre o Neom.

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O Al-Ittihad venceu o Neom por 1 a 0 nesta sexta-feira, no Estádio da Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, em Jeddah, pela 13ª rodada da Saudi Pro League.

O primeiro tempo terminou sem gols, mas o placar não refletiu o que aconteceu em campo: a etapa inicial teve muitas chances desperdiçadas, sobretudo pelo Neom.

Os jogadores do Al-Ittihad cometeram um erro defensivo atrás do outro, o que permitiu ao Neom levar muito perigo à meta do Al-Ittihad. No entanto, o goleiro sérvio Predrag Rajković parou todos os ataques e foi, com folga, o grande nome do primeiro tempo.

O cenário mudou completamente na segunda etapa, principalmente depois que o alemão Jens Wissing, técnico do Al-Ittihad, fez três substituições de uma só vez, colocando em campo Youssef En-Nesyri, o meio-campista holandês Georginio Wijnaldum e Ahmed Al-Ghamdi.

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En-Nesyri, em especial, transformou o ataque do Al-Ittihad no segundo tempo. Sua movimentação incomodou bastante a defesa do Neom, e ele esteve perto de marcar em mais de uma ocasião, mas faltou precisão na finalização.

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O gol saiu aos 30 minutos do segundo tempo, quando o meio-campista argelino Houssem Aouar fez um longo passe em profundidade na cabeça de Youssef En-Nesyri, que mandou para o fundo da rede do time visitante.

Inicialmente, o árbitro anulou o gol por impedimento do atacante marroquino, mas depois foi chamado pelo VAR, que confirmou que o gol de En-Nesyri era legal.

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O Neom tentou reagir nos últimos 15 minutos de partida e intensificou a pressão sobre o Al-Ittihad, com o técnico francês Christophe Galtier empurrando o time para a frente, mas a defesa do Al-Ittihad e o goleiro sérvio Predrag Rajković garantiram os três pontos.

Com isso, o Al-Ittihad volta a vencer na Saudi Pro League, depois de ter tropeçado em sua última partida na competição, o empate por 1 a 1 com o Abha, em 30 de outubro, pela 12ª rodada.

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Com essa vitória importante, o Al-Ittihad volta ao G-4 da Saudi Pro League. O time chegou a 27 pontos, somados em oito vitórias, três empates e uma derrota, e ocupa a quarta posição, três pontos à frente do Al-Ahli, que caiu para o quinto lugar.

O Al-Ahli tem a chance de voltar ao G-4 caso vença o Al-Taawoun, que visita o time neste sábado, no Estádio Al-Inma, em Jeddah, no encerramento da 13ª rodada da Saudi Pro League.

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Já o Neom sofreu sua quinta derrota na temporada e estacionou nos 22 pontos, na sexta posição da tabela, com sete vitórias e apenas um empate.