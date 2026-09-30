O empate positivo, por 1 a 1, marcou a partida entre Catar e Emirados Árabes Unidos, disputada nesta quarta-feira, no encerramento da fase de grupos do Campeonato do Golfo 27, realizado na Arábia Saudita.
Cada equipe conquistou um ponto, elevando o total de ambas para 7 pontos, enquanto os Emirados Árabes Unidos lideraram o Grupo 2 pelo saldo de gols.
Al Moez Ali conseguiu marcar o primeiro gol do Catar, aproveitando um cruzamento primoroso dentro da área, sobre o qual se lançou e mandou direto para as redes.
A partida esquentou em seguida, e a seleção dos Emirados Árabes Unidos se recusou a se render e a sair atrás no placar no primeiro tempo, alcançando o empate aos 45+4 minutos, por meio de Ali Saleh.
Nenhuma das equipes conseguiu balançar as redes no segundo tempo, que teve tentativas de ambos os lados, terminando o confronto com o empate por 1 a 1.
Os Emirados Árabes Unidos marcaram encontro com Omã na semifinal, enquanto a Arábia Saudita enfrentará o Catar na segunda partida dessa mesma fase.