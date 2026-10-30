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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Vídeo: em uma só voz, torcida do Al Ahly pede a demissão de Posecki após o primeiro tempo contra o Al Shabab

M. Pusic
Al-Shabab x Al-Ahli
Al-Shabab
Al-Ahli
Campeonato Saudita
Países Baixos
Arábia Saudita

O treinador holandês sofre

A torcida do Al-Ahli saudita desferiu um ataque feroz ao holandês Marino Pusic, treinador da equipe principal, após o primeiro tempo da partida do clássico menor contra o Al-Shabab.

O Al-Ahli visitou o Al-Shabab nesta sexta-feira, no estádio SHG Arena, na capital saudita, Riade, pela décima segunda rodada da Liga Roshn.

O primeiro tempo da partida terminou com a vitória parcial do Al-Shabab sobre o Al-Ahli por 3 a 1, em meio a diversas chances perigosas desperdiçadas pelo clube da capital, sobretudo após a expulsão de Abdulrahman Al-Sanbi, goleiro do "Al-Raqi", aos 22 minutos.

Essa situação provocou a ira da torcida do Al-Ahli presente no estádio SHG Arena, que entoou em uníssono, ao final do primeiro tempo: "Pusic out", exigindo a demissão do treinador holandês.

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Não foi a primeira vez que a torcida do Al-Ahli descarregou sua indignação sobre Pusic, tendo feito isso em mais de uma ocasião, especialmente na contratação do meio-campista ucraniano Artem Bondarenko, vindo do Shakhtar.

Pusic assumiu o comando do Al-Ahli desde o início da atual temporada, substituindo o treinador alemão Matthias Jaissle, e comandou a equipe em 16 partidas desde então, nas quais conquistou 11 vitórias, contra 4 derrotas e um único empate.

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