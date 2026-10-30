A torcida do Al-Ahli saudita desferiu um ataque feroz ao holandês Marino Pusic, treinador da equipe principal, após o primeiro tempo da partida do clássico menor contra o Al-Shabab.

O Al-Ahli visitou o Al-Shabab nesta sexta-feira, no estádio SHG Arena, na capital saudita, Riade, pela décima segunda rodada da Liga Roshn.

O primeiro tempo da partida terminou com a vitória parcial do Al-Shabab sobre o Al-Ahli por 3 a 1, em meio a diversas chances perigosas desperdiçadas pelo clube da capital, sobretudo após a expulsão de Abdulrahman Al-Sanbi, goleiro do "Al-Raqi", aos 22 minutos.

Essa situação provocou a ira da torcida do Al-Ahli presente no estádio SHG Arena, que entoou em uníssono, ao final do primeiro tempo: "Pusic out", exigindo a demissão do treinador holandês.

Não foi a primeira vez que a torcida do Al-Ahli descarregou sua indignação sobre Pusic, tendo feito isso em mais de uma ocasião, especialmente na contratação do meio-campista ucraniano Artem Bondarenko, vindo do Shakhtar.

Pusic assumiu o comando do Al-Ahli desde o início da atual temporada, substituindo o treinador alemão Matthias Jaissle, e comandou a equipe em 16 partidas desde então, nas quais conquistou 11 vitórias, contra 4 derrotas e um único empate.